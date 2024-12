Ariana y Kelly Clarkson, a los pasos de Mariah en EE UU

Billboard informa de interesantes novedades esta semana en la lista de singles de Estados Unidos, el Billboard Hot 100. En concreto, tanto ‘Santa Tell Me‘ de Ariana Grande como ‘Underneath the Tree‘ de Kelly Clarkson irrumpen dentro del top 10 de la lista. ‘Santa Tell Me’ sube al 9, y ‘Underneath the Tree’ al 10.

Esto significa que, por primera vez, dos canciones navideñas publicadas durante el siglo XXI entran en el top 10 de la lista de singles estadounidense. ‘Santa Tell Me’ se lanzó en 2014, y ‘Underneath the Tree’ en 2013.

Grande ha celebrado el éxito de ‘Santa Tell Me’ lanzando un directo de la canción grabado para la ocasión. El villancico de Grande, un fan favorite desde su lanzamiento, supera ya los mil millones de reproducciones en Spotify.

El top 10 de Billboard Hot 100 está completamente invadido por canciones navideñas, a excepción de ‘Die with a Smile’ de Lady Gaga y Bruno Mars, que permanece en el puesto 6.

Además, Mariah Carey extiende su permanencia en el número 1 del Billboard Hot 100 con ‘All I Want for Christmas Is You’ una semana más, sumando 17 en total. Mariah se supera a sí misma, pues su récord lo ostentaban las 16 semanas de ‘One Sweet Day’ con Boyz II Men.