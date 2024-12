Mariah Carey vuelve a batir récords… pero no uno de Taylor Swift

‘All I Want For Christmas Is You’ de Mariah Carey ha vuelto a ser la canción más escuchada esta Navidad, situándose en el número 1 del Global de Spotify por 78º día no consecutivo. En datos del 24 de diciembre, este tema escrito por la artista en los 90 ha sumado 24.863.570 streams.

Muy cerca queda ‘Last Christmas’ de Wham!, que ha sumado 24.556.791 durante el día de Nochebuena, es decir, tan sólo 300.000 streams menos. Eso sí, el tema escrito por George Michael nunca ha llegado al número 1 global. Brenda Lee lidera el Spotify de Estados Unidos y Wham! el de Reino Unido, pero de manera global, no hay quien le tosa a Mariah Carey, que es número 1 en el Spotify de Italia, Francia, Australia o Japón.

- Publicidad -

Mariah Carey ha logrado este año un millón más de streams que en la Nochebuena de 2023, pero esos 24,9 millones de streams no han sido suficientes para conseguir el mejor día histórico de una canción en Spotify.

La canción más escuchada de la historia en un solo día en Spotify continúa siendo ‘Fortnite’ de Taylor Swift y Post Malone, con 25.204.472 streams. Los fans de Mariah Carey quedan emplazados a entregarse aun más a la causa, ya en la Nochebuena de 2025.

- Publicidad -

Entre los récords que este año ha sumado Mariah Carey están su 17ª semana al frente del Billboard Hot 100, donde ya es su hit más longevo por encima de ‘One Sweet Day’. Eventualmente podría ser el tema más longevo de la historia en el número 1, si sigue así en años venideros. También lleva el tema 21 semanas en el número 1 de «Streaming» en Estados Unidos. Al superar las 20 semanas que lideró el streaming ‘Old Town Road’ de Lil Nas X y Billy Ray Cyrus; en esa lista particular de streaming, ‘All I Want for Christmas Is You’ sí es el tema más longevo de la historia en el número 1.

Os dejamos con una nueva actuación realizada para Netflix y la NFL.