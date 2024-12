Elliot James Reay es un «chico enamorado» de los años 50

Elliot James Reay es una de esas nuevas estrellas musicales surgidas en redes sociales que han dado el salto a firmar con una discográfica multinacional, en su caso Interscope. Su propuesta se inspira en el teen-pop y el rock’ n roll de los años 50, como se puede comprobar simplemente observando su tupé. A sus 22 años, el cantante de Manchester es admirador de Elvis Presley y Roy Orbison. De hecho, Reay ha alcanzado gran popularidad en TikTok -donde suma cerca de 4 millones de seguidores- versionando a estos artistas.

El siguiente paso de Reay ha sido lanzar material propio, y el joven crooner puede presumir de haber firmado un single de debut de moderado éxito: el doo-wop de ‘I Think They Call This Love’ supera los 53 millones de reproducciones en Spotify.

Reay ha seguido enamorado perdido en su segundo y, de momento, último single, ‘Boy in Love’, la Canción Del Día para el último lunes de 2024.

El rock ‘n roll suave y amable de ‘Boy in Please’ es absolutamente fiel al estilo que dominaba las ondas -por usar una expresión nostálgica- en la época favorita de Elliot James Reay, conformando una simpática -y sencilla- canción de amor que podría haber salido lo mismo en la época de Ritchie Valens que en la de Eli «Paperboy» Reed, Duffy o Stephen Sanchez.

La letra de ‘Boy in Love’ se atreve a incluir la expresión «mercy, please», rimada con «I’m crawlin’ to her on my knees». En otras palabras, a James le gusta una mujer y le fallan las piernas solo con pensar en ella. La expresión del deseo en ‘Boy in Love’ también es nostálgica y mojigatilla y, por ejemplo, en la letra, Reay compara su «corazón herido» con el aspecto de un «melocotón» en mal estado, y utiliza expresiones que ya sonaban añejas hace décadas, como «she makes me feel like a boy», «she walks like a woman» o «I need her like a harmony». La palma se la lleva la cita a un cantante oldie: «But now when Sam Cooke sings, she got me whistlin’ along».