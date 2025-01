Celeste resucita a Death In Vegas en ‘Everyday’

Érase una vez en algún momento del cambio de siglo, cuando parecía que un grupo llamado Death In Vegas iba a salvar el indie. Parecían los nuevos Primal Scream. Tenían un hit poco amigo de lo políticamente correcto, titulado ‘Hands Around My Throat’, pero a la larga la canción favorita de todo el mundo fue ‘Dirge’, un tema casi instrumental en el que un simple tarareo terminaba taladrando tu cerebro en toda su siniestralidad.

Celeste lo sabe y ha adaptado ‘Dirge’ en su nuevo single, ‘Everyday’. Es nuestra Canción del Día hoy.

‘Everyday’ fue estrenada en vivo hace unos meses, Celeste lleva tiempo advirtiendo que su nuevo single contenía un sample de Death In Vegas y que eso iba a ser definitorio de lo que habría de ser su segundo disco, ahondando, quizá, en su querencia por el trip hop.

Pero es tan solo hoy 3 de enero cuando se libera la canción, quizá cuando se libera su sample/inspiración, o cuando su sello ha considerado que es apropiado lanzar esta campaña de una vez.

‘Everyday’ comienza como ‘Dirge’ pero después elabora un recorrido diferente, con letra propia. Estamos ante una canción tortuosa de desamor, en una relación turbulenta en la que se lanzan culpas, a la que ella quiere volver, pero no del mismo modo de antes. «No cambiaré, no cambiaré» es una de las frases más repetidas de la letra.

El tema mantiene el ambiente minimalista hasta que en el puente, Celeste revienta entre gritos anhelantes, en lo que parece una masturbación frustrada. «Sometimes, I touch myself», grita sin más satisfacción que la de enfilar, finalmente, el camino del sucesor de su debut ‘Not Your Muse‘, 4 años después.



