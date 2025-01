El curioso disco de Waterboys, con Fiona Apple, Springsteen…

Sí, ese es Dennis Hopper en la portada del nuevo disco de los Waterboys, escrito en torno a la figura del mítico actor estadounidense fallecido en 2010 y cuya carrera abarcó décadas, desde la época de James Dean hasta la de David Lynch pasando por Warhol y más allá.

‘Life, Death and Dennis Hopper’, que sale el 4 de abril, es un álbum conceptual que narra el «arco de vida» de Hopper desde su nacimiento hasta su muerte, y a su homenaje a Dennis Hopper se han sumado artistas invitados de la talla de Brunce Springsteen y Fiona Apple, que aparecen en los cortes 16 y 17, respectivamente.

El primer adelanto de ‘Life, Death and Dennis Hopper’, sexto álbum de Waterboys, se podrá escuchar este viernes. Ellos por supuesto son autores del álbum ‘Fisherman’s Blues’ (1988), álbum capital del folk-rock anglosajón.

01 “Kansas” (Feat. Steve Earle)

02 “Hollywood’55”

03 “Live In The Moment, Baby”

04 “Brooke / 1712 North Crescent Heights”

05 “Andy (A Guy Like You)”

06 “The Tourist” (Feat. Barny Fletcher)

07 “Freaks On Wheels”

08 “Blues For Terry Southern”

09 “Memories Of Monterey”

10 “Riding Down To Mardi Gras”

11 “Hopper’s On Top (Genius)”

12 “Transcendental Peruvian Blues”

13 “Michelle (Always Stay)”

14 “Freakout At The Mud Palace”

15 “Daria”

16 “Ten Years Gone” (Feat. Bruce Springsteen)

17 “Letter From An Unknown Girlfriend” (Feat. Fiona Apple)

18 “Rock Bottom”

19 “I Don’t Know How I Made It” (Feat. Taylor Goldsmith)

20 “Frank (Let’s Fuck)”

21 “Katherine” (Feat. Anana Kaye)

22 “Everybody Loves Dennis Hopper”

23 “Golf, They Say”

24 “Venice, California (Victoria)/ The Passing Of Hopper”

25 “Aftermath”