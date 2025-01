El ambicioso nuevo disco de Dirty Projectors cita ‘El planeta inóspito’

Dirty Projectors ha anunciado que su nuevo trabajo, ‘Song of the Earth’, se pondrá a la venta el 4 de abril. ‘Song of the Earth’ se acredita a Dirty Projectors y al colectivo-orquesta paneuropeo s t a r g a z e, a modo de disco conjunto.

‘Song of the Earth’ es un álbum que aborda la crisis climática, y su primer adelanto, ‘Uninhabitable Earth, Paragraph One’, es una adaptación musical del primer párrafo de ‘El planeta inóspito’, el famoso libro de David Wallace-Wells. De hecho, Wallace-Wells recita la primera frase en los primeros segundos de la canción.

Así explica Dave Longstreth ‘Song of the Earth’: «La necesidad de escribir esta música surgió en otoño de 2020, cuando T estaba embarazada de nuestra hija. Los incendios en California estaban desatados, como lo están ahora. Cogimos un vuelo hacia Juneau con todos los asientos vacíos. Era en medio de la pandemia, nadie volaba. La ironía de huir de los fuegos quemando más carbón». Longstreth explica que, al llegar a Alaska, se encontró con un escenario muy distinto, lleno de naturaleza y paz.

‘Uninhabitable Earth, Paragraph One’ abre la nueva etapa de Dirty Projectors en forma de balada épica y luminosa que combina elementos de folk y orquestales. En especial, en ‘Uninhabitable Earth, Paragraph One’ destacan los coros de las vocalistas de Dirty Projectors (Felicia Douglass, Maia Friedman y Olga Bell) y el uso de cuerdas y vientos metales.

‘Song of the Earth’ contará con otras colaboraciones destacadas como las de Phil Elverum (Mount Eerie), Steve Lacy, Patrick Shiroishi, o Anastasia Coope.

El último trabajo discográfico de Dirty Projectors era una compilación de sus cinco EPs publicados durante 2020, ‘5EPS‘.