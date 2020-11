Dirty Projectors / 5EPs

Este año, ‘Body Talk‘ de Robyn ha cumplido 10 años, ocasión que varios medios han aprovechado para recordar que la cantante sueca fue pionera en adoptar la estrategia de publicar un álbum largo a través de varios fascículos o EPs en lugar de la habitual, tan sujeta a las fechas marcadas por la industria. Es una estrategia ya normalizada hoy en día, que han seguido artistas de todo tipo, de Foals a Dagny, y que también Dirty Projectors han querido utilizar para publicar una serie de canciones que no querían dejar en el tintero, y para presentar a su nueva formación.

Ya lejos de los tiempos en que Dirty Projectors maravillaban a los blogs con ‘Bitte Orca‘ gracias -en parte- a las voces de Amber Coffman y Deradoorian, cada una de las cuales ha emprendido su propia carrera en solitario con resultados siempre interesantes y dispares entre sí, la banda de Brooklyn es a día de hoy un quinteto formado por Dave Longstreth, Felicia Douglass, Maia Friedman, Mike Daniel Johnson y Kristin Slipp. La idea que se la ha ocurrido a Dave para presentar a su nueva banda ha sido que cada uno de sus integrantes (menos Mike) protagonice uno de los discos que conforman esta colección de cinco epés, cada uno de los cuales recibe su propio título, y así, Friedman es presentada en ‘Windows Open’, Douglass en ‘Flight Tower’, Longstreth en ‘Super João’ y Slipp en ‘Earth Crisis’ para finalmente todos confluir en ‘Ring Road’.

La escucha de ‘5EPs’ demuestra que la estrategia de dividir el proyecto en cinco partes no era tan necesaria, sobre todo porque cada una de ellas está perfectamente diferenciada dentro de su propio estilo aunque entre ellas compartan elementos instrumentales en común. El primero es el más acústico y puro, el segundo el más R&B, el tercero el más bossa, el cuarto el más orquestal y experimental, y el quinto el más rockero. Los cinco epés pintan una bonita panorámica del sonido de Dirty Projectors en 2020: nítido, sencillo, orgánico… y muy diferente de la artificalidad pop de sus últimos dos discos largos. En ‘5EPs’ manda la crudeza de ‘Swing Lo Magellan‘ y aunque no iguala sus cumbres, sí da con temas que vale la pena rescatar.

La canción que avanzaba este nuevo proyecto de Dirty Projectors era una preciosa ‘Overlord‘ que pasaba muy merecidamente por nuestra sección «Canción Del Día», pues emocionaba inspirándose en la mejor Joni Mitchell y estaba interpretada desde el punto de vista de un dictador. La tierna ‘On the Breeze’ abre la secuencia de ‘Windows Open’, un EP dedicado a la historia y los recuerdos, con palmas y guitarras acústicas para crear una imagen bucólica de «ventanas abiertas al mar» y «niños jugando en el parque». En ‘Flight Tower’, que habla sobre la necesidad de evolucionar, destaca el single ‘Lose Your Love‘, tan bueno que incluso ha resistido un remix de Chromeo, pero que ya alegraba con su sonido de R&B pop orgánico lleno de percusiones tipo cascabel. ‘Holy Mackerel’ es la íntima composición de ecos brasileños con la que Dave Longstreth deja marca en esta serie de epés, y la delicada ‘My Possession’ es el buen single en el que desembocan todas las canciones anteriores.

A lo largo de ‘5EPs’ hay lugar para otros cortes interesantes. Las guitarras cristalinas de ‘Guarding the Baby’ decoran una composición defensiva que parece hablar sobre el cambio climático, y las juguetonas percusiones de ‘Inner World’ hacen cosquillas en la que es una canción serena que subraya la necesidad de «no seguir el mismo camino». Dentro del EP más R&B también hay hueco para los ritmos tribales y las experimentaciones vocales de ‘Self Design’, cuyos «friki frikis» parecen de Missy Elliott; y la voz ahogada de Dave vuelve a ser una delicia en la taciturna ‘Moon, If Ever’. Una pena que, en su mini disco, el músico no haya llevado su pasión por Gilberto hacia lugares más definidos.

Mención aparte merece el EP ‘Earth Crisis’. Es el más académico pero, a la vez, es el que el grupo ha decidido presentar con un cortometraje animado absolutamente maravilloso que cuenta la historia de una aldeana y su perro. Las canciones de ‘Earth Crisis’ no son pop sino que, entre todas, conforman una «suite» que puede recordar a las flautillas de ‘Utopia‘ de Björk por un lado (‘Eyes On the Road’) y, por el otro, a las composiciones de cámara de una Julia Holter. ‘Bird’s Eye’, la más tenebrosa, está compuesta a trompicones, en fragmentos, entre el sonido de Vivaldi y de Messiaen, y ‘Now I Know’ cierra de manera delirante pues no puede sonar más a canción de princesa Disney, en el buen sentido.

Las nuevas canciones de Dirty Projectors dejan con ganas de más, pero sirven para recordarnos que su sensibilidad es única en la industria. En el último EP, la canción de trovador de ‘Searching Spirit’ o la aproximación art-rock de ‘Por qué no’ hacen hueco a una sabiduría que no se escucha tan a menudo en las playlists de los servicios de streaming, y aunque Dave y compañía no evitan caer en el tedio en canciones como ‘Empty Vessel’, ‘I Get Carried Away’ o ‘Self Design’, estas 20 canciones sí suponen un soplo de aire fresco entre tanto hit programado y sintetizado al máximo. El encanto de las canciones reducidas a su expresión más mínima y pura.

Calificación: 7/10

Lo mejor: ‘Overlord’, ‘Lose Your Love’, ‘Holy Mackerel’, ‘My Possession’

Te gustará si te gusta: Björk, Julia Holter, Owen Pallett, Joni Mitchell

Youtube: vídeo de ‘My Possession’