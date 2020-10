Dirty Projectors estrenan un precioso vídeo animado para «ver en la oscuridad junto a tu persona amada»

Dirty Projectors firman una de las novedades de la semana con ‘Earth Crisis’, su nuevo EP. Es el cuarto de una serie de cinco mini álbumes que Dave Longstreth y compañía han ido publicando a lo largo de los últimos meses, con una vocalista principal diferente por EP, y a través de los cuales han desvelado canciones tan bonitas como ‘Overlord‘, ‘Inner World’ o la reciente bossa de ‘Holy Mackerel’, además de un sonido renovado, más orgánico, recordando a los tiempos de su obra maestra ‘Swing Lo Magellan‘.

‘Earth Crisis’ recibe el nombre de una popular banda de hardcore, pero no es en absoluto un EP de música de este estilo. En realidad las flautitas de la primera pista, ‘Eyes on the Road’, a lo recuerdan es a las fantasías bucólicas de ‘Utopia‘ de Björk, quien colaboró con Dirty Projectors en su EP de 2011, ‘Mount Wittenberg Orca’. A través de las siguientes composiciones, ‘There I Said It’, ‘Bird’s Eye’ y ‘Now I Know’, el EP transcurre por lugares más orquestales y clasicistas que los discos anteriores, además de ligeramente más experimentales en el tratamiento de voces e instrumentos. En este caso, la vocalista es Kirstin Slipp, quien, dentro de la formación, también toca el teclado.

Lejos de publicar su nuevo EP en las plataformas de streaming sin más, Dirty Projectors han presentado un videoclip animado que reúne todas sus canciones y que vale la pena ver. Se trata de una preciosa animación de Encyclopedia Pictura dirigida por Isaiah Saxon, quien, en palabras de Longstreth, recomienda ver el vídeo «a oscuras y junto a tu persona amada, si eres tan afortunado». En concreto, aconseja el visionado en calidad 1080p. El clip está protagonizado por una aldeana y su perro y tiene un gran protagonismo de la naturaleza, exactamente como el de ‘Wanderlust’ de Björk, al que recuerda mucho pues estaba animado por el mismo estudio, que también ha trabajado con Panda Bear, Dan Deacon o Grizzly Bear.