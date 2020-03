La Canción Del Día: ‘Overlord’ recupera la sencillez de los mejores Dirty Projectors

Buenas noticias para los fans de Dirty Projectors: la banda de Dave Longstreth vuelve al sonido de su obra maestra de 2012, ‘Swing Lo Magellan‘. Sí, ‘Dirty Projectors‘ y ‘Lamp Lit Prose‘ eran buenos trabajos de su enriquecedor art-pop, pero había algo en su buscada comercialidad que no terminaba de encajar. ¿Sería la sobreproducción de los temas?

‘Overlord’ no puede ser una canción más sencilla en comparación. Guitarra, batería y voz… poco más necesita esta preciosa melodía para dejar huella a primera escucha. El grupo ha dicho que ‘Overlord’ es el “Both Sides Now para el mundo Amazon Prime”, y aunque por temática no tienen nada que ver (‘Both Sides Now’ era una conmovedora reflexión sobre la vida y el amor escrita desde los cielos), instrumentalmente la canción sí recuerda a la Joni Mitchell de ‘Clouds’ o al Neil Young de ‘Out of the Weekend’. Es tan 70s como Dirty Projectors en su producción maquetera pero nítida, en la que las guitarras acústicas, a ambos lados de los auriculares, no pueden sonar más presentes, una técnica que caracteriza el sonido de Dave Longstreth como ya pudo escucharse en el estupendo álbum de Amber Coffman, producido por él.

La nueva formación de Dirty Projectors hace tiempo que no incluye a Coffman, pero hoy tampoco integra únicamente a Dave, y el grupo es ahora un septeto compuesto por Longstreth, Maia Friedman, Felicia Douglass, Kristin Slipp, Nat Baldwin, Mike Johnson y Mauro Refosco. Maia es quien interpreta esta canción con una voz limpia y melódica que recuerda a la de la autora de ‘No Coffee’, y quien también aparece en el videoclip de la canción obviamente rodado en Nueva York. Si la letra de ‘Overlord’ parece aludir al fascismo (“no grites al tren, simplemente súbete, aquel que se quede atrás se quedará en la orilla”), el vídeo muestra imágenes de varios monumentos asociados al neoliberalismo americano, como el Oculus del World Trade Center. Canción y vídeo son un doble acierto.



