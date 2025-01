Liam Gallagher, a Alcalá Norte: «Que os jodan»

Alcalá Norte puede haber tirado por la borda sus posibilidades -que no eran muchas, por no decir ninguna- de telonear a Oasis en su gira de 2025. O al contrario. Como mínimo, el grupo ha conseguido llamar la atención de Liam Gallagher. Claro que el mérito es poco: Gallagher es más adicto a Twitter-X-como-se-llame que ellos, o que Pablo «Admin», en concreto, y contesta a todo el mundo.

Hoy, a Gallagher le ha dado por recomendar a los Sex Pistols en su red social favorita, en concreto las canciones ‘God Save the Queen’ y ‘Never Mind the Bollocks’. Y ha tuiteado que, a menos que los grupos noveles se parezcan a ellos, se ahorren su música. En concreto, ha escrito: «Hasta que vuestras guitarras y actitud se parezcan a las de estos dinosaurios, me podéis besar las bolas».

Alcalá Norte ha intervenido, probablemente en defensa de las bandas emergentes como ellos, y ha contestado a Gallagher, escribiendo con letra mayúscula, que su «ACTITUD APESTA». Gallagher ha respondido con un simple «vete a la mierda» («fuck u»).

Antes, Gallagher había sido noticia por comentar un setlist fake de la gira de Oasis: dice que «no va desencaminado».

El pasado mes de octubre, Oasis recibieron críticas por su elección de telonero en su gira en Reino Unido e Irlanda, Richard Ashcroft. Según muchos fans, Oasis no estaban ofreciendo ninguna oportunidad a las bandas emergentes. Gallagher contestaba, desafiante: «Hay niveles y niveles en el juego y me temo que muchos de vosotros no estáis ahí». Aunque algunos veían a Fontaines DC haciendo el papel, dos de sus integrantes habían declarado públicamente que la reunión de Oasis no les interesaba.

Alcalá Norte ha publicado uno de los Mejores Discos de 2024, aunque Gallagher probablemente no lo sepa. ‘Alcalá Norte’ es uno de los 12 discos nominados a Premio Ruido, que se entrega próximamente.

Fuck you — Liam Gallagher (@liamgallagher) January 8, 2025