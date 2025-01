The Horrors anuncian 4 conciertos en España

The Horrors, que publican su próximo disco el 21 de marzo bajo el nombre de ‘Night Life’, anuncian fecha en España. El grupo visitará Santiago de Compostela (Sala Capitol, 3 de abril), Barcelona (Paral•lel 62, 5 de abril), Madrid (Sala Mon, 6 de abril) y Valencia (Sala Moon, 7 de abril).

Se trata de la primera visita a Madrid de The Horrors desde 2017, esto es, desde hace 8 años. Las entradas salen a la venta en Fever a partir del 13 de enero a las 11:00 a un precio de 27 € más gastos de distribución. Para detalles sobre el resto de fechas, permaneced atentos a su web y sus redes.

Indica la nota de prensa que The Horrors presentarán este disco con nueva formación: la teclista Amelia Kidd y el batería Jordan Cook se han sumado a Rhys Webb, Joshua Hayward y el propio Faris Badwan. El grupo ha compartido ya 3 singles de ese próximo disco: ‘Lotus Eater’, ‘Trial By Fire’ y ‘The Silence That Remains’.