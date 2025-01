Rialto vuelven tras 24 años con un himno disco oscuro

Rialto publicaron en su momento uno de los mejores singles de los años 90, el épico ‘Monday Morning 5.19‘. El siguiente sencillo de su debut ‘Rialto’ (1998), no estaba nada mal: se llamaba ‘Untouchable’. Pero tras un segundo disco que pasó más desapercibido, Rialto desaparecieron con el cambio de siglo. A día de hoy, estaban bastante olvidados: tienen menos de 19.000 oyentes en Spotify, lejos de aquellos días en que bordearon el top 20 en Reino Unido, tanto en álbumes, como en sencillos.

24 años después de su último disco, Rialto vuelven con un nuevo álbum que ya tienen terminado y que recibirá el nombre de ‘Neon & Ghost Signs’. Saldrá el 25 de abril. El primer single ‘No One Leaves This Discotheque Alive’ es nuestra Canción del Día.

- Publicidad -

Había una cadencia de música bailable triste en ‘Monday Morning 5:19’ y eso mismo es lo que encontramos en ‘No One Leaves This Discotheque Alive’, una canción facilona y decadente, en la que Louis Eliot recorre barras, bebe y acude al cajero automático, sin ningún buen pronóstico. En sintonía con las canciones de melodía retro de gente como Mando Diao o Electric Six, Rialto vuelven como para recordarnos que hubo otros Alex Turners deliciosamente decadentes, antes del mismísimo Alex Turner.

1. ‘No One Leaves This Discotheque Alive’

2. ‘I Want You’

3. ‘Neon And Ghost Signs’

4. ‘Taking The Edge Off Me’

5. ‘Remembering to Forget’

6. ‘Car That Never Comes’

7. ‘Sandpaper Kisses’

8. ‘Cherry’

9. ‘Put You On Hold’

10. ‘Gone’