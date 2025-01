Bad Bunny inunda Singles España, el Billboard… y el metro de NYC

Bad Bunny continúa siendo noticia por los logros de su nuevo disco, ‘Debí tirar más fotos‘. El álbum, número 1 oficial en España, sitúa absolutamente todas sus canciones en el top 100 de singles en España. La que ha llegado más lejos de momento es ‘Nuevayol‘, que aparece en el top 2, aunque hay que esperar a la semana que viene para ver qué ocurre con sus 17 temas, pues el disco no salió en viernes, sino en domingo por la tarde, por lo que aún no ha computado una semana completa. Así ha quedado la cosa en España de momento:

2.-Nuevayol

3.-Veldá

4.-Voy a llevarte pa PR

5.-Baile inolvidable

6.-DTMF

8.-El Clúb

9.-Perfumito nuevo

10.-Weltita

14.-Eoo

16.-Ketu tecré

17.-Kloufrens

19.-Bokete

22.-Turista

23.-Café con Ron

26.-La mudanza

31.-Lo que le pasó a Hawaii

Bad Bunny deja poco margen a más entradas en España y las únicas que hallamos en el top 100 son ‘El ingeniero’ de Alleh y Yorghaki (puesto 25) y ‘Una noche’ de los mismos artistas en el puesto 44; ‘Olvidar’ de Morad, en el 71 y ‘Triple impacto’ de Beny Jr y Julianno Sosa, en el 90. Canciones que habrían llegado 15 puestos más alto de haberse lanzado cualquier otra semana.

Si lo tuyo es el Billboard Hot 100 estadounidense, Bad Bunny también ha colocado en la tabla las 17 canciones de ‘Debí tirar más fotos’. Así, es el primer artista latino en haber colocado 100 canciones en tan competitiva tabla.

27, “Nuavayol”

28, “Baile Inolvidable”

36, “Voy a Llevarte Pa’ PR”

37, “El Clúb” (up from No. 89; new peak)

38, “DtMF”

43, “Veldá,” with Omar Courtz & Dei V

45, “Perfumito Nuevo,” with RaiNao

52, “Weltita,” with Chuwi

54, “EoO”

59, “Ketu Tecré”

60, “Pitorro de Coco” (up from No. 91; new peak)

66, “Kloufrens”

69, “Bokete”

77, “Turista”

83, “Café con Ron,” with Los Pleneros de la Cresta

94, “Lo Que Le Pasó a Hawaii”

95, “La Mudanza”

Como en celebración de todo esto, Bad Bunny ha sido el invitado del nuevo programa de Jimmy Fallon. Allí ha escogido interpretar, no ‘Nuevayol’, no su viral ‘DtMF’, no el single ‘EL CLÚB’, no ‘Baile inolvidable’, sino ‘Voy a llevarte pa’ PR’. El show se ha situado en una lavandería improvisada, en perfecto playback.

Si ayer querías escuchar a Bad Bunny en directo, tu lugar en realidad era el Metro de Nueva York. Allí el artista, disfrazado y junto al equipo de Jimmy Fallon, ha ofrecido una versión de Back Street Boys, y ya sin disfraz, una versión reducida de ‘Nuevayol’. El evento terminaba en locura absoluta, con los pasajeros del metro grabando con sus móviles y llorando a lágrima viva.