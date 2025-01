Lucas explica, entre lágrimas, su operación de nariz en EH

Si algo bueno está saliendo de la guerra descarnada e igualada entre ‘La Revuelta’ y ‘El Hormiguero’, es que más músicos que nunca están pasando por el prime-time de nuestro país. Mientras C. Tangana y Yerai Cortés acudían al programa de La 1 para hablar de sus nominaciones a los Goya, Andy y Lucas acudieron a ‘El Hormiguero’ para hablar de su gira, que tiene localidades agotadas en algunos recintos tamaño WiZink Center (dos fechas en Madrid, de hecho).

Aprovechando la ocasión, Lucas quiso hablar por primera vez de su operación de nariz, debido a lo mucho que se han reído de él en las redes, por la calle o en los pseudo-medios de comunicación.

El cantante negó que el estropicio se debiera al consumo de drogas y reveló que se había sometido a una operación de cirugía estética, «por circunstancias», entre otras cosas «por una desviación de tabique». Según él, por su propia culpa, algo no había ido bien. «No me puse las pomadas, me quité la gasa antes de tiempo», indicó, provocando que la herida «no cicatrizara como tenía que cicatrizar». «Esta es la cara que voy a tener un montón de meses», lamentó, indicando que volverá a operarse cuando acabe el tour.

Por respeto, Lucas pidió que la gente se deje de reír de él por la calle y que dejen de molestar a sus hijos en el colegio. También pidió prohibir las redes sociales a menores de 16 años, así como la identificación en las mismas mediante DNI, pidiendo responsabilidad a los padres. «Es mi opinión, por favor, respetadla», pidió, elocuente, entre lágrimas. Además, cargó contra los medios que expanden «fake news», apuntando a «compañeros» de Pablo Motos, en referencia a los pseudo-periodistas.

Si alguien dudaba de que en ‘El Hormiguero’ se fuera a hablar realmente de música, Lucas pidió respeto también para su carrera artística, apelando al recorrido que habían tenido tanto ‘Son de amores’ como ‘Tanto la quería’. Ambas canciones, las que abrieron su disco ‘Andy y Lucas’ allá por 2003, superan los 100 millones de streams en Spotify.