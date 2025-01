Rodrigo Cuevas: «Lo popular es anárquico, no sucumbe a los poderes»

Rodrigo Cuevas actúa este sábado 25 de enero en el WiZink Center como parte del ciclo Inverfest con las entradas agotadas. El artista está realizando ya las que son las últimas fechas de su gira ‘Manual de Romería‘, en la que aún aguardan Bilbao, Sevilla, Barcelona o París, entre otras que podéis consultar en su web. Aprovechamos este momento de cambio de ciclo para invitarle al podcast REVELACIÓN O TIMO para hacer evaluación de lo pasado y de lo que está por venir.

- Publicidad -

La charla tiene lugar en un bar-restaurante del centro de Madrid por el que casualmente acaban de pasar la reina emérita, Sofía, por un lado, y Mariano Rajoy, ex presidente del gobierno por el Partido Popular, por otro. Eso nos da pie a hablar de política, «entrevistas de rojos», activismo y redes sociales en estos días tan convulsos en los que muchos estamos abandonando X. Rodrigo Cuevas, que también ha dejado esta red social, recuerda que estamos hablando no de espacios públicos, sino de «empresas privadas que viven de que nosotros estemos ahí generando contenido».

Teniendo en cuenta que ya hablamos con Rodrigo Cuevas sobre ‘Manual de Romería’ cuando salió, las preguntas no son tanto sobre la producción de este disco como sobre la evolución que ha notado de los temas durante la gira. Cuevas está tan orgulloso de este álbum último como del que grabó con Refree -que tanto le enseñó respecto a voces- y no se ha cansado del folclore, en una escena supuestamente saturada: «¿Cómo voy a dejar de hacer folclore si me salen cosas como ‘CASARES’? Sí que es verdad que no estoy tan orgulloso de un par de temas. Los de cuando me pongo serio».

- Publicidad -

El artista nos revela efectivamente de qué dos temas de ‘Manual de Romería’ no está tan orgulloso y por qué, y también avanza que ya está grabando su próximo disco, que será igualmente un «Manual», para cerrar una trilogía.

Sobre la supuesta saturación de folclore, nos deja una declaración interesante: «Que todo el mundo hiciera folclore era lo que queríamos. Pero cuando llega de verdad, parece que lo has estado deseando tantos años que es como… «ay, no sé si era exactamente lo que queríamos». Hay cosas con muy poco rigor o hechas desde el desconocimiento. Muy estereotipadas. Habrá gente que también piense que lo mío es así. No sé… Una vez con una amiga vimos unos vídeos de unas pandereteiras, compartidos por unas personas famosas, y fue como «guau, no lo habíamos visto venir. Era algo escondido». Y en realidad toda la vida nos habíamos quejado de eso, de que no se mirara ahí. De repente se mira, y ¿qué esperamos? ¿Que todo el mundo lo mire desde un prisma riguroso y súper formado? Pues no. Lo popular no es así. Lo popular arrasa, lo popular es una cosa totalmente desorganizada, de la que pierdes el control. Lo popular es descontrolado y anárquico, y va por donde ello quiere. No sucumbe a los poderes. Se te va de las manos. Lo difícil es soltar amarras y decir: «esto era lo que queríamos, y que ahora siga su curso. No nos va a gustar, pero que siga su curso».

- Publicidad -

El podcast consiente que hablemos de curiosidades, sobre si es más tradicional de Asturias el cachopo o un buen arroz con pitu, y en un momento Rodrigo Cuevas nos cuenta que ha estado presente durante la grabación de una de las canciones de ‘Debí tirar más fotos’ de Bad Bunny. El artista revela que cocinó para él y lo que le dijo sobre su música tradicional asturiana cuando se la enseñó. Preguntado sobre si Benito está tan triste como luce en ‘Debí tirar más fotos’ (en ‘EL CLÚB’ dice «no ser feliz desde 2020»), Rodrigo Cuevas no lo duda: «¿Cómo va a estar Bad Bunny deprimido con ese cuerpo?».

Si os fijáis en esta galería, en la 7ª foto aparecen posando Bad Bunny y Rodrigo Cuevas. Casi nadie se había dado cuenta.