Muere Garth Hudson, último miembro de la mítica The Band

Garth Hudson, talentoso multiinstrumentista y teclista del legendario grupo, ha fallecido a los 87 años mientras dormía en su residencia de Woodstock, Nueva York. La noticia ha sido confirmada por su representante. Hudson fue el último en unirse a The Band, y ha sido el último en irse. Con su muerte, también decimos adiós a uno de los grupos más importantes y aclamados de la historia del rock.

Hudson nació en Ontario en 1937, y se vio envuelto en la música desde ese mismo momento. Su padre tocaba la flauta, la batería, la corneta y el saxofón, y su madre el acordeón. 20 años después nació The Hawks, el grupo que posteriormente se conocería como The Band. Por aquel entonces, Rick Danko, Richard Manuel, Robbie Robertson y Levon Helm acompañaban al cantante Ronnie Hawkins. Desde el momento en el que Hudson se unió, todo cambió gracias a sus habilidades.

En 1965, cuando son reclutados para ser la banda que acompañe a Bob Dylan en su primera gira eléctrica, comienza la leyenda de The Band. Tras convertirse en amigos de Dylan, graban juntos las famosas ‘Basement Tapes’ con Hudson haciendo de ingeniero de grabación. En 1968, lanzan ‘Music From Big Pink’, considerado uno de los mejores debuts de la historia. The Band lanzó siete discos durante la década de los 70, hasta disolverse con su ‘último vals’, inmortalizado en la película de Martin Scorsese de 1978.

La carrera en solitario de Hudson dio fruto a tres discos. El primero de estos, ‘Music for Our Lady Queen of the Angels’, salió en 1980. Hudson no lanzó más discos en solitario hasta principios de los 2000, debido una reunión de The Band que duró hasta finales de los 90.

Desde 1994, Hudson forma parte del Salón de la Fama del Rock and Roll como miembro de The Band. Por otro lado, en 2008, recibió el premio Lifetime Achievement Award de la Academia.