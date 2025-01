Jerub derrite en su presentación en directo para Mad Cool

Este miércoles, Mad Cool ha ofrecido un avituallamiento en una pequeña e íntima sala de la capital para comunicar que su nuevo cabeza de cartel es Nine Inch Nails, uniéndose a Olivia Rodrigo, Alanis Morissette, etcétera. No es de extrañar porque los de Trent Reznor ya dieron el que ha sido uno de los mejores conciertos de la historia del festival. Todos los que estuvimos allí podemos dar fe.

En esta presentación, otro de los confirmados de Mad Cool, Jerub, vino desde Londres para ofrecer un set acústico de media docena de canciones, a guitarra y piano. En este tipo de eventos, la gente suele estar más pendiente de comer, beber y cotillear que de la actuación en sí, pero lo cierto es que Jerub consiguió callar a todos con su bonita voz y su simpatía. No faltó la típica broma sobre que había traído el mal tiempo desde Madrid. No faltará la típica licencia periodística sobre que su voz puede derretir el hielo.

Natural de Nigeria, pero criado en Nottingham y actualmente residente en la capital británica, Jerub empezó a sonar en BBC hace un par de temporadas. Algunos DJ’s de la cadena pública, y compañeros de profesión como Arlo Parks, le apoyaron. En esta presentación de Madrid, consiguió que el público entonara con él la canción titular de su EP ‘Finding My Feet’, de 2023.

El año pasado publicó un disco de 7 canciones llamado ‘Carry the Load’. A Jerub le gustan las canciones de superación, las que tienen letras optimistas o las tristes que sirven para dejar un bache atrás. Una versión de ‘Lift Me Up’ de Rihanna no suele faltar en su repertorio. Sí suele sobrar en sus producciones una miguita de épica, de resaca EDM, o de grandilocuencia como ideada para sonar, efectivamente, en Radio One. Su directo es mucho mejor que su música de estudio.

Así quedó constatado cuando Jerub se sentó al piano en la segunda parte de su primera vez en Madrid, cuando estrenó algún tema nuevo que suponemos saldrá a lo largo de 2025, o cuando tocó uno de sus mayores hits de momento, el bonito ‘You and I’, que adelantó en otoño de 2023. Una sencilla canción de desamor que podría haber entonado el primer Sam Smith. Queda por ver si será indicativa de su futuro, o más bien lo será ‘There Till the End‘, de momento su mayor éxito, y próximo a Imagine Dragons.

Jerub actuará en Mad Cool el jueves 10 de julio, el mismo día de Iggy Pop, Gracie Abrams, Kings of Leon, Weezer, Leon Bridges, Bright Eyes y Geordie Greep, entre otros. El cartel por días está disponible en la web de Mad Cool.

