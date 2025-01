Shura no decepciona en su regreso tras 6 años

Shura ha sido un nombre clave para entender el pop británico durante los 2010s, sobre todo en el ámbito de la representación LGTBQ+, muchos años antes de Chappell Roan. En algún momento entre la épica travesía synth-pop de ‘White Light’ y el lanzamiento de su debut multinacional, ‘Nothing’s Real‘ (2016), Shura pareció la nueva estrella que el mainstream necesitaba. Sin embargo, al final, el repertorio de Alexandra Lilah Denton ha escaseado: la cantante ha llegado a firmar un segundo elepé, ‘forevher‘ (2019), pero de eso hace ya seis años.

Por fortuna, la espera termina en 2025 con el lanzamiento del tercer álbum de Shura, ‘I Got Too Sad For My Friends’, que se pone a la venta el 30 de mayo. Entre los artistas invitados al álbum se encuentran Cassandra Jenkins y Helado Negro.

‘Recognise’, el primer single de ‘I Got Too Sad For My Friends’, sigue fijado en la década de los ochenta, pero propone un sonido atemperado y madurado. El sonido de teclados y baterías remite a las grandes producciones de art-pop de aquella década, de artistas como Kate Bush o Peter Gabriel, y especialmente reconfortante suenan la melodía vocal de Shura, prácticamente susurrada.

‘Recognise’ habla de la «identidad artística» y del «egoísmo de los sueños», según la nota de prensa. Shura ahonda en su temática: «Pasé por un periodo de desesperación en enero que me llevó a tomar la decisión de esconderme del mundo. ‘Recognise’ habla de superar ese sentimiento, de entender que todo está bien. Que puedo sentarme a leer un libro tranquila, sorbiendo una taza de café, y apreciar todo lo que ha pasado y lo que aún ha de pasar, y que sigo aquí».

Puede que Shura haya dejado para siempre de lado los animados ritmos synth-pop por los que se dio a conocer. Sin embargo, ‘Recognise’ ofrece su mejor faceta justo cuando parecía que ya no íbamos a escuchar nada más de ella.