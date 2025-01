El ‘Segundo intento’ de Aitana es un acierto

Aitana ha aparecido estos días en los medios a raíz del anuncio de su nuevo single, ‘Segundo intento‘, momento que las revistas del corazón han aprovechado para emparejarla con un ex. Aitana ha decidido contestar desmintiendo los rumores y pidiendo que se respete su privacidad.

La atención hacia Aitana se debería desviar hacia su música, sobre todo porque ‘Segundo intento’ es uno de sus mejores lanzamientos.

Aitana está en racha desde el estreno de su álbum ‘alpha‘ (2023), y no cabe duda de que los sonidos sintetizados le sientan bien. En ‘Segundo intento’, Ocaña vuelve a apostar por ellos pero, esta vez, se empapa de una influencia decididamente británica, tanto que, en el videoclip de ‘Segundo intento’, viste la bandera de Reino Unido.

‘Segundo intento’ es una producción synth-pop y new-wave entregada a las luces de neón y a la eficacia de su estribillo de teclados instrumental, que remite al de ‘Enola Gay’ de Orchestral Maneuvers in the Dark o, cómo no, al de ‘Blinding Lights’ de The Weeknd. La pregunta es si ‘Segundo intento’ marcará conceptualmente el sonido del cuarto álbum de Aitana, o será un sabor entre muchos diferentes.

En esta composición que Aitana ha escrito junto a Carolina Isabel Colón Juarbe, conocida por el alias de GALE, y Nico Cotton, y que ha producido el último, la barcelonesa narra una ruptura que se «veía venir», aunque dice estar «sanando». Como en ‘Dararí‘, la pista de baile le salva.