Babi ‘Sutura’ sus heridas con su funk triste

Babi es una de las artistas clave de la música pop hecha en España en la era del streaming, al menos desde 2019, aunque su nombre se popularizó sobre todo durante la pandemia y después de ella. Las canciones de Babi, como ‘Devuélvemelo’, ‘Incondicional’ o ‘Lo jodiste’, han conectado a lo grande con el público y acumulan decenas y decenas de millones de reproducciones en plataformas. Todo ello sin que Babi haya dependido nunca de ninguna imagen pública: prácticamente no concede entrevistas y, a día de hoy, no ha ofrecido un solo concierto.

Es público que Babi se llama en realidad Bárbara Guillén Cantarero y que es originaria de Madrid. También que trabaja mano a mano con Guille Mostaza y que ha llegado a formar parte de Sony Music, en algún momento de su carrera.

La música de Babi ha solido afiliarse a un estilo de R&B reposado y pegado a la oscuridad, sirviendo de perfecto depósito para su preciosa y expresiva voz y para sus vulnerables letras sobre relaciones y salud mental. En ‘Sutura’, Babi se arrima a un sonido diferente, un «funk triste», como anuncia su productor, J-Dê, en los primeros segundos de la canción.

‘Sutura’ -Canción Del Día para hoy viernes- brilla gracias a su hipnótica melodía y a su cálida producción. Es 100% Babi en todos los sentidos, el compositivo y también el lírico. En ‘Sutura’, Babi entrega una historia desgarrada y sincera, pero también empoderada en algún punto. Convive con una «depresión de caballo» y con una «ansiedad galopante», pero también presume de tener «un par de ovarios acojonantes».

Son los que hay que tener cuando vives «atravesada por la amargura» o cuando te enfrentas continuamente -como ella da a entender en la letra- a la realidad hospitalaria («me ponen la pipa en la frente», «no me asomo que sé que me ingresan»), una realidad que hace sentirse a Babi «muerta en vida», como «mecida» por la muerte». El amor, en este caso, se prefiere lejos. «Me alejo de ti / Porque no sé querer / Igual que no bebo / Porque no sé beber», rima la madrileña.