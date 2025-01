El fandom de Gracie Abrams la toma con su telonera, Dora Jar

Dora Jar es uno de los talentos pop por los que la industria está apostando ahora mismo. Su disco de debut, ‘No Way to Relax When You’re on Fire‘, es notable, y antes de su lanzamiento, Dora ya se había dado a conocer teloneando a artistas como Billie Eilish o The 1975.

Otra fan de Dora Jar es Gracie Abrams, que ha seleccionado a Dora para abrir sus próximos conciertos en Reino Unido y Europa. Desgraciadamente, un sector de los fans de Abrams no está de acuerdo con la elección porque, en su opinión, Dora no es conocida y sus canciones son demasiado lentas.

Estos fans han ido tan lejos de abrir una petición en Change.org para comunicar su disgusto con la elección de Dora Jar. «Muchos fans no entendemos esta elección… No sabemos quién es (Dora Jar) y es imposible que nos familiaricemos con sus canciones en dos semanas, ya que son lentas». Parece una noticia de El Mundo Today, pero no lo es: estos fans de Abrams creen que tienen el derecho de reclamar un telonero que toque canciones «más animadas».

Dora Jar se ha tomado la ocurrencia de estos fans de Abrams con humor y, en redes, ha expresado: «¡No me molesta! Estoy aquí para actuar para todos aquellos que amen la música. A los que no les interesa pueden ir a comprar merchandising mientras estoy tocando». Dora hasta ha firmado la petición, aunque también ha compartido una playlist de sus canciones.

Abrams se lo ha tomado peor y ha salido a defender a su telonera. En un mensaje publicado en la sección de comentarios de la cuenta de Instagram de Stereogum, Abrams ha dicho que la petición le parece «absolutamente ridícula», «tremendamente penosa» y «extraña» y ha añadido que «no tiene ningún sentido». Además, ha manifestado que «no puedo ser más afortunada de compartir escenario con este maravilloso talento».

A los (pocos) fans de Abrams agobiados con aprenderse la música de Dora Jar antes de la gira de Abrams les aconsejamos que la escuchen: no es tan lenta y el disco está muy bien. Y, aún así, ¿no es la gracia de ver en directo a un telonero, descubrir su música por primera vez? Y si la música de Dora Jar les sigue pareciendo demasiado lenta, sugerimos que se pongan el EP de Ethel Cain.