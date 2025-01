Bad Gyal y Trueno logran su top 10, pese a Bad Bunny

Como no podía ser de otra forma, Bad Bunny sigue liderando tanto la lista española de álbumes, como la de singles. Las 17 canciones del excelente ‘Debí tirar más fotos‘ aparecen en los 32 primeros puestos del top 100. Bad Bunny continúa copando el top 5 al completo, con las mismas 5 canciones que la semana pasada, en este orden, ‘DTmF’, ‘Nuevayol’, ‘Baile inolvidable’, ‘Veldá’ y ‘Voy a llevarte pa PR’. Las 3 primeras ya son disco de platino y las otras 2, disco de oro. Bad Bunny llega a colocar un 6º tema en el top 10: ‘Weltita’.

La entrada más fuerte de la semana es ‘Angelito’, la colaboración de Bad Gyal con el argentino Trueno. Es top 8, lo cual tiene mucho mérito si tenemos en cuenta el huracán Bad Bunny. De no existir el disco de Benito, habría sidop top 3. El caso es que la colaboración no da un nuevo número 1 a Bad Gyal ni a Trueno, pero sí podemos hablar de un nuevo éxito en su carrera. El tema ahora mismo es número 6 en Spotify España, por lo que ese top 8 oficial podría no representar su máximo.

Siguiendo con las colaboraciones hispano-argentinas, o mejor dicho, transatlánticas, ‘La Reina’ de Lola Indigo vuelve al top 10 gracias a su remix con Maria Becerra y Villano Antillano. El tema, que protagoniza la subida más fuerte de la semana, es ya cuádruple platino.

‘Donde te escondes?’ de Yapi en el puesto 39, ‘Querida yo’ de Yami Safdie y Camilo en el 65, ‘Aloh Aloh’ de Kapo en el 84 y ‘Ángulo muerto’ de Leiva en el 88 completan el listado de novedades de la semana.