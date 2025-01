Lola Young mantiene el número 1 en UK con ‘Messy’

Lola Young sigue haciendo ruido con ‘Messy’, que se mantiene una segunda semana en el número 1 de las listas de singles británicas. El pasado 24 de enero, la canción alcanzó la cima de la tabla, impulsada por su primera aparición en el programa de Jimmy Fallon, en el que regaló una espectacular actuación.

Sacada del disco ‘This Wasn’t Meant For You Anyway’, ‘Messy’ fue originalmente lanzada como single el 30 de mayo de 2024. No fue hasta el pasado 13 de diciembre cuando Young se ganó su primera entrada en la lista de singles de Reino Unido, en el número 11. Una semana después, en la víspera de Navidad, llegó al séptimo lugar.

- Publicidad -

Un mes después, Lola Young se hizo con el número 1 tras una escalada de 11 semanas. Hoy, en Spotify, ‘Messy’ supera en reproducciones a ‘Like Him’, su colaboración con Tyler, the Creator, que siempre está avispado a la hora de descubrir artistas prometedores.