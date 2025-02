Sónar 2025 cierra cartel con Sega Bodega, Herbert & Mokoko, Ultra Naté…

Sónar Barcelona cierra hoy su programación con nuevos confirmados entre los que se encuentran los directos del rapero británico-gambiano Pa Salieu, Mushka, Alizzz, Sega Bodega, Dengue Dengue Dengue y Herbert & Mokoko, que no son otros que Matthew Herbert junto a la multiinstrumentista Momoko Gill presentando un proyecto conjunto. También habrá un set a cuatro manos de la selectora Dee Diggs y Ultra Naté, tan referenciada en los últimos años de moda noventera por su hit ‘Free’.

También hay un par de confirmaciones especiales. Alva Noto y Fennesz presentan un homenaje a Ryuichi Sakamoto llamado ‘Continuum’. Por su parte, Nathy Peluso, que ya era gran cabeza de cartel de Sónar 2025, nos deleitará con un segundo set especial en un formato diferente que se desvelará próximamente. Girará en torno al EP de remixes ‘Club Grasa’, una vuelta sobre el que fue uno de los Mejores Discos de 2024.

En total, Sónar 2025 contará con 117 shows en directo, DJ sets y performances multidisciplinares en 10 escenarios repartidos entre Sónar de Día y Sónar de Noche, dos de ellos especialmente comisariados junto a Boiler Room y Printworks London. La Sónar Week se extenderá desde el martes 10 hasta el domingo 15 de junio para «convertir a Barcelona en la capital mundial de la música, la innovación y la creatividad».

Entre los artistas que ya estaban confirmados, hay que hablar de Plastikman, Arca y Polo & Pan, así como de los grandes shows audiovisuales de Eric Prydz, BICEP present CHROMA AV/DJ, Peggy Gou, Max Cooper, Cora Novoa y Daito Manabe. También habrá sesiones de Four Tet, Vintage Culture, Helena Hauff y Barry Can’t Swim; sets a cuatro manos de Skrillex b2b Blawan y Armin van Buuren b2b Indira Paganotto; y shows especiales. Entre estos, destacan ‘Room with a View’ de Rone con el colectivo (LA)HORDE y el Ballet National de Marseille, Yerai Cortés con su ‘Guitarra Coral’, Maria Arnal, Tarta Relena o Samantha Hudson.

­PROGRAMACIÓN POR DÍAS Y NOCHES DE SONAR 2025

Sónar de Día | 15h a 00h15 15 | Alizzz presents ‘Conducción Temeraria’ | Blawan live | Chano Domínguez & Bronquio present ‘Calle Barcelona’ | Chris Watson & Izabella Dłużyk present ‘Białowieża’ | DjSport | Emma dj | Fafi Abdel Nour b2b Jennifer Loveless | Grand River and Abul Mogard present ‘In uno spazio immenso’ | Le Motel | MCR-T live | MOCHAKK | Nahoomie | Nina Emocional presents ‘FDM’ | Ouineta | Paquita Gordon | Saint Abdullah, Eomac & Rebecca Salvadori present ‘A Forbidden Distance’ | Sarra Wild | TRISTÁN! & The Jazz Band Air | Ville Haimala presents ‘Hyporeal’ | YESSi PERSE & laSADCUM present ‘CYBERMEDIEVAL’



Viernes 13 de Junio

Sónar de Día | 15h a 23h

ABADIR | Alva Noto & Fennesz present ‘Continuum’ | Amantra | ANCIENT PLEASURE | ASIA presents ‘ASIA X’ | Baldman | Branko live | Dania + Mau Morgó present ‘replica — relic’ | Forensis (Forensic Architecture) & Bill Kouligas present ‘The Drum and The Bird’ | Heith, James K and Günseli Yalcinkaya present ‘The Talk’ live AV | Honey Dijon | Josh Caffé live | KEBRA | Maria Arnal presents ‘Ama’ | NEW YORK | Niilas | Raül Refree + Niño de Elche present ‘cru+es’ | Sama’ Abdulhadi | Shapednoise & Sevi Iko Dømochevsky present ‘Absurd Matter: Continuum’ | Tarta Relena present ‘És pregunta’ | TETO PRETO

Sónar de Noche | 20:30h a 07h

Andy Martin | ARCA | Barry Can’t Swim DJ set | BICEP present CHROMA AV/DJ set | Daito Manabe | Dengue Dengue Dengue | Elkka | Flore b2b Peder Mannerfelt | Four Tet | Hamdi | Helena Hauff | Interplanetary Criminal | Jayda G | L’Miranda b2b Candadismo | Lua de Santana | Max Cooper presents ‘Lattice 3D/AV’ | NAGUIYAMI | Pa Salieu | DJ Paca | Peggy Gou | People You May Know AV/live | Plastikman | SICARIA | DJ SOSA RD | Tim Reaper | Tiyumii

Sábado 14 de Junio

Sónar de Día | 15h a 23h

Actress & Suzanne Ciani present ‘Concrète Waves’ | Akyute & Alice Sparkly Kat | Alinka b2b Shaun J. Wright | Animistic Beliefs & Jeisson Drenth present ‘Thức Tỉnh’ AV | dj g2g | DJ HEARTSTRING | Hello Sasy | Herbert & Momoko | Juliana Huxtable | Lord Spikeheart | Maria Latina | Mushka | Nexus (B4mba & Mooki6) | Overmono | patten | R-010 & Venerandi present ‘Phenomena’ | Safety Trance | Samantha Hudson presents ‘Música para Muñecas’ | Sara Persico & Mika Oki present ‘Sphaîra’ | Shannen SP | Sofia | Vica Pacheco presents ‘ITA’ AV | Yerai Cortés presents ‘Guitarra Coral’

Sónar de Noche | 20:30h a 07h

Anderson Do Paraíso | Andres Campo | Armin van Buuren b2b Indira Paganotto | Cora Novoa presents ‘Mental Diary Act III’ live AV | Dee Diggs b2b Ultra Naté | dirtilarita | Dixon | Emerald | Eric Prydz | EYRA | Hiroko Yamamura | Nathy Peluso | Nathy Peluso presents ‘Club Grasa’ | nusar3000 live | oma totem | Paula Tape | Polo & Pan | Rone x (LA)HORDE with Ballet National de Marseille present ‘Room With A View’ | Saoirse b2b Ryan Elliott | Sega Bodega | Six Sex | Skee Mask b2b Actress | Skrillex b2b Blawan | T.Modet & Carlotto Rose present ‘Natura aeterna’ | Vintage Culture | WOST