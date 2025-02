trashi / ME ACUERDO DE TODO

trashi se están haciendo un pequeño hueco uniendo dos sensibilidades que definen el pop nacional del último lustro: las guitarras pop-punk a lo Pignoise y el autotune obligatorio de las músicas urbanas. Ellos, además, añaden a sus canciones una dosis de romanticismo adolescente (de amor o desamor, dependiendo del tema) y de sorpresa: ‘mal mal’, una de las Mejores Canciones de 2021, era algo así como su versión de un hit de Two Door Cinema Club.

Su primer EP, que contenía uno de sus éxitos, ‘no me ves?’, se remonta a 2020; después llegaron dos minidiscos más, ‘LO QUE PASÓ ESE VERANO’ (2021), que incluía su canción más escuchada, ‘Mañaneo’, y ‘Quiero volver a casa’ (2023). Un lustro después de su debut en corto, y después de saltar por diferentes sellos, trashi publican su primer largo de la mano de Vanana Records.

En ‘ME ACUERDO DE TODO’, trashi asienta su sonido en un híbrido de guitarras punk-pop, shoegaze, dream-pop y noise, sin renunciar al autotune que tanto les define, a sus melodías tan pop, ni mucho menos a unos textos que no temen sonar pastelosos, incluso a riesgo de transitar demasiados lugares comunes. El fuerte de trashi no son sus letras, de momento.

El cuarteto de Murcia compuesto por Sergio Nicolás (voz y guitarra), Luz Abril (guitarra), Luis Morera (bajista) y María Lázaro (batería) acierta, de entrada, dejándose ayudar por el productor de Igualada InnerCut, que ya trabajó con ellos en ‘Mañaneo’ y sabe elevar su sonido y hacerlo cohesivo. Así, sus composiciones pueden entregarse a los 70 (‘Tú y yo nadie más’), al noise-pop (‘Me acuerdo de todo’) o a la balada pop (‘Fentanilo’), y no solo todo suena homogéneo, sino que también suena muy bien.

Hay un punto experimental en ‘Mala suerte’, en esa mezcla de indie-dream-pop y autotune alienígena, que trashi podrían explorar más en el futuro. El autotune en la voz de Sergio dota de personalidad a las canciones de trashi, pero el autotune no sería nada sin la voz natural de Sergio, que sabe imprimir en sus melodías todo el drama adolescente que sus letras requieren. Sin embargo, las letras funcionarían mejor si no recurrieran a tantos clichés y estuvieran más enfocadas.

«No voy a la fiesta porque tú no estás», «hacemos el combo perfecto», «he despertado de un coma profundo y ya no quiero verte», «me he quedado en una fiesta sin amigos», «ayer fue tu cumpleaños y no te llamé»… Demasiadas veces el disco de trashi se parece a ver un capítulo de Física o química en bucle. Curiosamente, su música podría funcionar en un remake de la serie, pues sus melodías son muy, muy, muy pop. Natalia Lacunza colaboró con ellos, pero Aitana se lo debe estar pensando. Sí se anotan una colabo con Zahara en el banger nosie-pop ‘Uno más‘, un tema totalmente definitorio de su sonido.

El problema es que las letras solo dan vueltas a lo mismo. «Me dices que vaya, y yo te sigo», «no quiero despertarme si no es contigo», «estoy obsesionado con la idea de que un día te despidas de mí»… La devoción romántica y la inseguridad adolescente por supuesto han de tener cabida en el pop, pero los textos de trashi abordan estos temas mediante clichés y generalidades. Solo una frase como «no soy pop star, soy un lastre» aporta una sorpresa inesperada.

Aun así, hay algo que emana de las canciones de trashi y es sinceridad. En su necesidad de beber alcohol para olvidar (‘Reventarme’), en la intensidad con que experimentan el amor (‘Tú y yo y nadie más’) y el desamor (‘Por la noche’) o en sus caídas en la apatía o la depresión (‘Desastre’), los murcianos dan voz (y drama) a esos sentimientos que marcan la juventud previamente a la llegada de la vida adulta y que no siempre sabemos identificar. Y, además, los revisten con buen gusto.