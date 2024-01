El tema de trashi y Zahara no es ‘Uno más’

trashi, una de las bandas nacionales revelación del último año, gracias a la buena aceptación de canciones como ‘no me ves :(‘ o la encantadora ‘Quiero dormir contigo’ con Natalia Lacunza, ambas superando el millón de escuchas en Spotify, acaba de lanzar un single que además es una gran curiosidad en su carrera, pues se trata de una colaboración con Zahara.

‘Uno más’ es el single que une a trashi y Zahara, influido -o eso parece- por el indie más electrificado que te pueda venir a la mente. Ecos de post-punk, pero también de Placebo o Bloc Party, asoman en la grabación como ya lo hacían en el single previo de trashi, ‘Te quiero’.

Una referencia más cercana, el Alizzz de ‘Ya no siento nada’, que ya parecía inspirado en Placebo, puede haber guiado también el sonido de ‘Uno más’, aunque en realidad la mezcla de guitarras y autotune ya era una de las señas de identidad del cuarteto de Murcia formado por Sergio Nicolás (voz y guitarra), Luz Abril (guitarra), Luis Morera (bajista) y María Lázaro (batería). La producción la firman a dos manos InnerCut y Daniel Sabater.

En ‘Uno más’, Zahara pone la guinda del pastel a una canción que no habla del ghosting para reivindicarlo, precisamente. «Si estábamos bien, por qué este drama, no quiero volver a pasar por ahí» es una de las frases más sonoras que deja ‘Uno más’. Y sí, la canta Zahara. Ella ha dicho que «hacer juntos este tema ha sido un viaje a mis 20 años, a revivir esa ansiedad de cuando te dejaban colgada y no sabías qué habías hecho para que sucediera». La de Úbeda recuerda que «entonces no teníamos una palabra para nombrarlo, solo nos encontrábamos mal y pensábamos que habíamos perdido la cabeza».

Tanto ‘Uno más’ como ‘Te quiero’ comparten una atmósfera post-punk en la producción apta para los directos que trashi preparan estos días. Este 26 de enero estarán en la Sala Panda de Madrid y después tienen fechas en la Sala REM el 23 de febrero, en el Oh! See Málaga del 24 al 25 de mayo, en el Morriña Festival de A Coruña del 26 al 27 de julio, y en Santander Music del 2 al 3 de agosto.