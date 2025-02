Marcelo Pantani: «La visión de la gente del ciclismo es la de iconos de hace ya 40 años»

Conoces a Marcelo Pantani por sus sesiones en lugares como Nitsa, Razzmatazz, Club Malasaña (Madrid), Paradiso (Ibiza) o Primavera Weekender. El DJ y productor ha publicado este fin de semana semana un tema llamado ‘Modern Cycling’, una producción más trance que va exactamente a 148bpm, aún emparentada con otras producciones suyas como ‘La Vita È Una Vacanza’, que era una especie de italodisco dark.

Haciendo honor a su nombre artístico y al título de este nuevo single, Marcelo Pantani ha decidido hablarnos de ciclismo en este nuevo capítulo de Meister of the Week, nuestra sección comisariada por Jägermusic. Y ojo, no quiere hablarnos de ciclismo a la antigua usanza, sino de una nueva visión que incluye moda y una estética más cuidada.

¿Por qué has escogido hablar de ciclismo en esta sección?

Porque me apasiona y me gustaba la idea de dar a conocer una visión diferente al concepto que creo mucha gente tiene, sustentado en la cultura popular y los iconos de hace igual ya 30 ó 40 años. Además, es algo que forma parte de mi identidad como artista; en mi proyecto hago muchas referencias a este mundo.

¿Desde cuándo viene exactamente tu afición? ¿Qué edad podías tener la primera vez que te interesaste y cómo fue aquello?

Viene por mi padre, quien siempre ha practicado ciclismo, y recuerdo ir con él ya de niño a sus carreras, ver ciclismo con él en la televisión… Yo había competido en BTT de niño, pero muy random, no sabía ni por qué lo hacía, era como inercia porque me llevaba mi padre. No me apasionaba entonces, pero tampoco me desagradaba. Luego lo dejé cuando me enamoré del skate, su mundo y su cultura… donde estuve metido mucho tiempo.

¿Cómo volviste después?

Fue en 2017, cuando adopté mi nombre artístico “Marcelo Pantani” en homenaje a Marco Pantani. Ni siquiera me estaba interesando el ciclismo, pero había en mí algo interior ya. En ese momento era solo una inspiración, una línea de la que tirar para el storytelling de mi personaje. Fue más tarde, en 2019, cuando de repente empecé a obsesionarme con ese deporte.

Defiendes una visión moderna del ciclismo, ¿en qué consiste?

Pues sí, justo fue eso lo que me atrajo. Como te he dicho, yo venía del patín, donde, además del deporte en sí, hay mucha vinculación a todo lo estético y cultural. La ropa, los códigos, la música, la relación con el diseño, con la fotografía… Y justamente en el mundo del ciclismo en los últimos 6-8 años ha habido un cambio muy heavy en esta dirección. Veníamos de un deporte que estéticamente era bastante “feo”; la ropa y los accesorios estaban diseñados bajo

unos criterios más puramente funcionales, aerodinámicos, vistosos… y era más, simplemente, “una actividad física”. El ciclismo moderno va muy, muy ligado a la estética, el diseño y los elementos culturales que lo rodean. Eso ha sido el motor de cambio hacia esta nueva visión moderna. Como te he dicho, me recuerda muchísimo al boom del skate de hace 20 años.

¿Qué es lo que no te gusta de la vieja escuela?

Vestirse como una bolsa de Lacasitos con 28 colores fosforitos diferentes que te provoca epilepsia.

Dices que el ciclismo moderno va muy ligado a la estética, al diseño y los elementos culturales que lo rodean. ¿Nos puedes dar ejemplos de cosas estéticas que te gusten, bien sean, páginas de Instagram, marcas, referentes, uso en videoclips o algo así?

Sí, claro, por ejemplo para el Giro de 2020 y el Tour 2022 el equipo Education First, que viste ropa Rapha, hizo una colaboración con Palace Skateboards para diseñar toda la equipación tanto de los ciclistas como del staff, sacando unos diseños que rompían absolutamente con lo habitual. Rapha es una de las marcas pioneras en darle este valor estético a la ropa de ciclismo, y juntarse con Palace, que es como una marca muy fetiche del mundo del patín, fue una bomba. La verdad, era bastante risa escuchar a los comentaristas clásicos de TVE, señores de 60 años, que no entendían nada…

Luego, hay diseñadores haciendo muy buen trabajo como César Villalba, colaborando con distintas marcas, o Gregory Thorne con MAAP. La gente de Rose Racing Circle o Tekkerz son ejemplos de equipos con una filosofía más forward thinking y apostando mucho por la estética. Pas Normal Studios, un buen ejemplo a nivel creación de comunidad con su International Cycling Club, del que emanan figuras como Elias Gozal, quien también es un DJ increíble, o Jimbo Safi, con su manera de interpretar la cultura del ciclismo, toda una inspiración. Elliot con su videoblog @vc.letsgetit es un ejemplo también a nivel creación de contenido audiovisual. Por nombrar solo algunas ideas, seguro me dejo mil cosas más que me molan.

¿Por qué es tan emocionante el ciclismo, tú crees?

Es jodidamente emocionante, yo he llorado viendo ciclismo. Esto es importante: la gente cree que la movida va de 150 tíos durante 200 km intentando llegar el primero, pero no tiene nada que ver con eso. Es un deporte muy estratégico; una carrera ciclista es como una partida de ajedrez. Se corre en equipos, donde cada equipo lleva un líder que es el que igual opta a ganar.

El resto está “trabajando” para ese líder, protegiéndolo del viento, cerrando ataques de equipos contrincantes… Depende del tipo de carrera; hay muchos intereses simultáneos aparte de ganar la carrera. Las estrategias de equipo, cómo se despliegan y cómo las situaciones de carrera obligan a cambiar estas estrategias es lo que lo hace emocionante de ver, pero es un deporte complejo en el que hay que saber leer lo que sucede.

No es tan entretenido de ver para el ojo poco entrenado como puede ser motociclismo, por ejemplo. Luego, aparte, es

tremendamente apasionante la épica de este deporte. Es uno de los deportes de ultraresistencia más heavy, se pone el cuerpo al límite y algunos logros, y las historias tras ellos, son emocionantes.

La primera vez que vi una sesión tuya con todas las bicis tipo clase de spinning, flipé en colores. Fue en Primavera Weekender. ¿Cómo surgió esa idea?

Sí, haha, fue brutal. En el Primavera Weekender hemos estado 3 años curando un escenario con mis amiguis de Mainline Magic Orchestra. Es un escenario donde siempre intentamos ofrecer shows fuera de lo común, un poco en la línea surrealista del festival (tiene lugar en un resort temático medieval). Entonces se me ocurrió que, como el rollo que pincho, así enérgico y rápido, puede encajar muy bien en una clase de spinning, tenía todo el sentido montar un DJ

set donde yo pinchara mientras daba una clase de spinning. Nunca lo había hecho, ninguna de las dos cosas (risas).

¿Es muy cara de desarrollar, mudar todas esas bicis estáticas? ¿Hay que alquilarlas y transportarlas, no?

Fue increíble: teníamos 20 bicis estáticas, la gente iba rotando y tal, pero hubo una serie de hooligans en el frontline que se hicieron los 80 minutos de sesión pedaleando. Hubo que alquilarlas a un gimnasio, que estaban flipando porque no entendían nada. Nos hicieron firmar una fianza de la hostia… pero bueno, gracias a Primavera Sound por patrocinar siempre todas nuestras ideas más bizarras.