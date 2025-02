Little Simz torea a la adversidad en ‘Flood’

Little Simz, una de nuestras artistas de cabecera gracias a álbumes como ‘Sometimes I Might Be Introvert‘, ganador del Mercury Prize 2022, acaba de anunciar su sexto trabajo, ‘Lotus’. Saldrá a la venta dentro de unos meses, en concreto el 9 de mayo, a través de AWAL Recordings. Su primer sencillo, ‘Flood’, es nuestra Canción del Día hoy.

Se trata de una colaboración con Obongjayar y Moonchild Sanelly, marcada por dos cosas: en la producción, la percusión; y en lo visual, la estética torera. Solo que esta nos llega sobre un fondo oscuro, no viene acompañada del color que le atribuye el mundo taurino en España. El vídeo es obra del cineasta Salomon Lighthelm.

Obongjayar se encarga de desplagar la intro que en verdad va a ser el estribillo («mientras camino por este malvado suelo, mantenme lejos del diablo»), y Little Simz de escupir los versos, que incluyen frases como «Puedes cambiar de forma tanto como desees, pero sabes que yo soy la pieza que falta en el puzzle».

Ambos mantienen la tensión de la canción viva hasta que en una tercera estrofa Little Simz despliega una especie de 6 mandamientos, que incluyen consejos por la supervivencia. Algunos de ellos son «cuidate a ti misma», «no te lo tomes a lo personal» y «no reacciones ante los clones».

Según la nota de prensa de XL en España, «Lotus encarna renovación y crecimiento, reflejando el arte de la artista en evolución y el viaje temático del álbum a través de las intrincadas fases de la vida».



