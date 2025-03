Panda Bear: «Soy agnóstico de géneros»

Noah Lennox, alias Panda Bear, vuelve con su primer disco en seis años. ‘Sinister Grit’ es un cambio respecto al anterior disco de Lennox, ‘Buoys’ (2019), alejándose de la producción electrónica de aquel y apostando por un sonido más orgánico. Al menos, en la superficie.

Producido por Josh Dibb, ‘Sinister Grit’ es el primer disco de Panda Bear en el que colaboran todos los miembros de Animal Collective, de una forma u otra. Y no solo ellos: Cindy Lee y Rivka Ravede de Spirit of the Beehive también se suman al proyecto.

Este marzo, el artista presentará su nuevo disco, junto a lo mejor del resto de su discografía, con cinco conciertos en nuestro país. Estos tendrán lugar los días 22, 23, 25, 26 y 27 de marzo en Oviedo, Bilbao, Barcelona, Valencia y Madrid, respectivamente.

Nos reunimos con Panda Bear en el Hard Rock Hotel de Madrid durante el mismísimo Blue Monday y el mismo día en el que Trump asume su presidencia en la Casa Blanca. Hablamos con él sobre la autenticidad, los días libres, el reggae y Playboi Carti.

Es tu primer disco en seis años y Josh Dibb dijo que se sentía como un nuevo capítulo para ti. ¿Tú qué piensas?

Creo que el último disco, ‘Buoys’, fue el principio. Esto parece como una especie de continuación. Sé que puede parecer un poco loco de primeras, pero estos dos álbumes se sienten como un cambio. Si ‘Buoys’ era el negativo, ‘Sinister Grit’ es la fotografía. Para mí tiene sentido así. Los dos son discos de guitarras y hay mucho procesado en ambos. ‘Buoys’ parece explícitamente un disco de ordenador, pero en este eso está más escondido, como si fuera un secreto, pero para mí es claro.

A mí me pareció muy orgánico.

Creo que eso tiene que ver con la forma de trabajar de Josh, pero debajo de la superficie diría que es muy técnico.

¿Sabías que ‘Buoys’ era el principio de algo cuando lo estabas haciendo?

Definitivamente lo sentí, sí. Incluso cuando lo estábamos haciendo, sabía que se sentía super diferente a todo lo que había hecho antes. Me encanta cuando las bandas tienen ese algo que cuando lo escuchas siempre sabes que son ellos. Así que espero que mi música tenga algo así.

¿Tenías todo esto en mente mientras hacías ‘Sinister Grit’?

Sí, debería decir que la idea original era hacer las grabaciones con arreglos e instrumentos muy tradicionales. Yo tocaba y arreglaba la guitarra, el bajo y la batería, además de cantar. Luego, gradualmente, abstraíamos esas grabaciones y las transformábamos en algo diferente. La única canción que se parece a eso es ‘Elegy for Noah Lou’. Se puede oír que hay una canción ahí, pero como si la hubieran desmontado. La idea era que todo sonara así, pero después de dos o tres semanas nos gustaba la forma en la que sonaban intactas. También pasamos mucho tiempo editando los sonidos y haciendo los arreglos correctos, así que para la mayoría de las canciones sentimos que lo habíamos encontrado. No necesitábamos llevarlas a otro sitio.



Creo que esa canción destaca como la más sombría del disco, que para mí es bastante alegre. Es muy fácil de escuchar. Y entonces llega esa canción y te choca.

Sí, en términos de secuencia el disco empieza arriba, baja con ese tema y luego vuelve a remontar. Yo no quería terminar de forma triste porque la historia no es autobiográfica, pero se basa en cosas que pasé y mi historia no terminó en la ruina, así que no quería que el álbum se sintiera así.

En general, ¿dirías que tu música es autobiográfica?

Antes lo era mucho. Solía sentir que la mejor manera de expresarme o de comunicar algo a otra persona era ser lo más literal posible. Siempre me ha inspirado la poesía de Emily Dickinson. Una prosa muy directa, sin adornos. Luego, en algún momento alrededor de ‘Grim Reaper’, empecé a cambiar lo que me parecía correcto. En vez de mirar hacia adentro, miraba mucho más hacia afuera y ahora es un poco como un híbrido de las dos formas. Para mí es importante que las canciones estén arraigadas en algo que tenga significado para mí, pero también siento que si son demasiado personales, pierden fuerza. Creo que contar historias es la mejor forma de transmitir un mensaje. Tal vez es una cosa de la edad porque ya soy un tipo viejo y estoy más interesado en compartir cosas con la gente que antes.

Sí, estás dando un espacio para que la gente pueda verse en la música. Si es claramente sobre ti, entonces solo es para ti.

Estoy de acuerdo, pero no me solía sentir así.

¿Cómo te sentías?

Supongo que es la arrogancia de ser una persona joven y en cierto modo asumes que lo que estás pasando tú es lo que todo el mundo está pasando o que todos serán capaces de encontrarse a sí mismos en esta cosa súper específica que has experimentado. No estoy enfadado conmigo mismo. Simplemente es como muy de su tiempo, muy de esa edad y supongo que ya no soy exactamente esa persona.

‘Defense’ es una de las mejores canciones del disco. Suena a Panda Bear y a Cindy Lee a partes iguales. ¿Os conocíais de antes?

Nunca he estado en la misma habitación que él. Ha tocado en algunos conciertos con Animal Collective y ha visitado la casa de Josh en Baltimore un par de veces. Yo era fan desde Women y también de todo su material en solitario después de eso. Es genial ver que tiene tanto reconocimiento ahora, pero ha sido muy bueno durante mucho tiempo. ‘Diamond Jubilee’ es increíble, pero no es noticia para mí.

Para el resto del mundo, un poco sí. Creo que mucha gente lo ha descubierto con este disco.

Siento que entras y sales de sintonía con la gente. Y con gente me refiero a grandes grupos de personas, no a individuos. El viaje que estás haciendo como persona creativa no tiene sentido para grandes grupos de personas. Quiero decir, alguien como Arthur Russell no tuvo realmente ningún éxito en su propia vida, y es un poco triste. Estas personas, como Nick Drake, en su tiempo se sentían confundidos: ¿Por qué a la gente no le gusta lo mío? Al menos en mi experiencia, hay cosas que parece que no vayan a encajar con la gente y lo hacen, y lo contrario también es cierto. ‘Dimaond Jubilee’ realmente ha resonado en este momento.



Creo que tu música puede ser algo desafiante, pero con este disco no. Es muy instantáneo.

Creo que atribuiría parte de eso a la producción de Josh y a su punto de vista sobre las cosas, que es lo mismo que trabajar con Sonic Boom. Es como si estuviera filtrando mi música a través del punto de vista de otra persona y eso le da un carácter que no tendría si fuera yo solo. Los sentimientos inmediatos y más cálidos de este disco son en gran medida un producto de Josh y su forma de trabajar. Él es mucho más una persona de letras que yo, así que siento que el tipo de franqueza de la música es un poco su influencia. Si él no hubiese sido una parte del disco, probablemente habría terminado sonando más obtuso y extraño. Por eso creo que colaborar es genial, porque acabas en lugares inesperados.

Noto mucha influencia del reggae en ‘Ferry Lady’, ‘Praise’ y ‘Ends Meet’. De ahí seguro que también viene la alegría.

Alguien me dijo que era cumbia, en ‘Ferry Lady’ específicamente. Entiendo de lo que están hablando, pero no puedo decir que esa era la intención en absoluto.

A mí me hizo pensar en la versión dub de ‘Reset’.

Por supuesto. Siento que puedes escuchar mucha de la música que me gusta en varias canciones. ’50mg’ es mitad reggae, mitad country, al menos para mí. Hay mucho de lo que en Estados Unidos llamamos rock clásico. Como Badfinger o Thin Lizzy, algo así. El reggae, como has dicho, es una especie de fusión de muchas cosas que han significado cosas para mí a lo largo de los años, pero nunca me metí en una canción pensando «quiero hacer este tipo de canción». Simplemente sale así.

En el pasado nos has dicho que tus hijos no entienden tu música, pero supongo que eso ha cambiado.

Sí, mi hijo me dijo que le impresionaría que hiciese una colaboración con Playboi Carti.

A mí también me impresionaría.

Pensé que tal vez podría tratar de enviarle el beat de ‘playing the long game’. ¿Conoces esa canción?

La verdad es que no.

Era una cara B de ‘Buoys’. Había un montón de influencia del trap en ‘Buoys’, pero esa canción era demasiado obvia, así que no la puse en el disco. Pensé que podría funcionar con Carti, pero ya veremos.

¿Quién es tu artista del mundo del hip hop favorito?

Me gusta mucho Carti. También era muy de Young Thug. Esos son dos de mis favoritos actuales. También me gustan los tipos que suenan un poco más viejos, como Freddie Gibbs. Me gusta todo lo que hace The Alchemist, pero también me gustan las cosas nuevas. Siento que soy agnóstico de géneros. Nunca siento que sólo me guste un tipo de música. En todos hay cosas que me parecen geniales y otras que me parecen menos geniales. Se trata más del espíritu que del sonido.

Saqué el tema porque has trabajado con tu hija en ‘Anywhere but Here’. ¿Cómo fue la experiencia?

Fue muy profesional. Hizo el trabajo, y pensé que había escrito una pieza hermosa. Yo creía que había salido muy bien y le pregunté si quería escucharlo y dijo: «Nah».

¿En serio?

No quiere oírlo, así que ahí es donde estoy. Ella escribió cuatro poemas y no le di ningún tema ni nada. Sólo le dije que escribiera algo que significara algo para ella y que ya tratábamos de hacerlo funcionar. Había uno de ellos que líricamente encajaba con el material que yo había hecho. Creo que terminó todo en una hora.

No sé por qué esa canción me recuerda a David Lynch. Como un ‘Twin Peaks’ de otra época.

Interesante. Josh siempre la llamaba la canción de Boyz II Men.

Después de más de 30 años haciendo música, ¿cómo mantienes una visión consistente? Es lo que hablábamos al principio. Todo lo que haces suena exactamente a Panda Bear, aunque suene diferente.

Supongo que se trata de seguir tu olfato. Siempre y cuando no estés fingiendo, alguien va a responder. Todo esto suena muy cursi, pero mientras lo estés haciendo por amor al juego, creo que no puedes equivocarte. Espero que esa sea la razón por la que sigo haciéndolo.

¿Te has encontrado fingiendo sin darte cuenta?

Sí. Esas son las cosas que nunca acaban en los discos, ¿sabes? Al hacer una grabación y escucharla de nuevo, hay una sensación muy específica que tengo y que no encuentro en ningún otro lugar en mi vida. Es como una reacción muy concreta que tengo al escuchar algo y sentirme complacido o emocionado por ello. Eso nunca ha cambiado, desde la primera vez que empecé a hacer cosas hasta ahora. Siempre ha sido la misma sensación. Persigues esta experiencia todo el tiempo y no siempre llega. Hay olas extrañas en las que siento que todo lo que hago produce esa sensación, y luego hay tres meses en los que lo intento y no sale, y al día siguiente vuelves a intentarlo. Pero en cierto modo es como perseguir al dragón. Siempre sabes cuál es el objetivo. Supongo que mientras sienta que esa es la dinámica, no puedo equivocarme.

Volverás a España en marzo con otros cinco conciertos. Haces muchos conciertos aquí, cuando el resto de artistas tienden a ignorarnos.

Sí.

Pero no sé si es una cuestión de proximidad.

Es sobre todo proximidad (risas).

De acuerdo.

Aunque me gusta mucho España. Me gusta tocar aquí. Los shows son generalmente muy buenos, pero sobre todo es porque le doy ciertas directivas a mi mánager, como que nunca quiero conducir más de cuatro o cinco horas a la vez. Quiero tocar todos los días. No quiero tomarme días libres.

¿No quieres tomarte días libres?

No me gusta tomarme días libres. Siento que hay una especie de impulso que se construye en la gira y los días libres lo arruinan. Cuando se convierte en rutina y tu mente empieza a desconectarse, cuando se convierte en una especie de cableado, es cuando las mejores cosas empiezan a suceder en el concierto, así que no lo hago. Es duro para la voz, sobre todo porque tengo mil años, pero si podemos evitar días libres, intento hacerlo dentro de lo razonable. Después de siete u ocho conciertos, probablemente sea mejor que todo el mundo descanse un poco, pero si puedo intento evitarlo.