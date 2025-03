Mala Rodríguez habla de OnlyFans y abusos en Lo De Évole

Mala Rodríguez ha sido la invitada de esta noche en Lo De Évole y con Jordi ha repasado algunos momentos de su vida y carrera, empezando por su infancia como hija de madre adolescente, su propia adolescencia grafiteando trenes, y la vez que decidió retirarse de la industria musical porque el éxito de su debut ‘Lujo Ibérico’ (2000) la abrumó. Rodríguez se fue a trabajar a una pastelería. Durante la entrevista se han emitido imágenes de Mala Rodríguez recreando cuadros famosos del pasado, como ‘La muerte de Marat’ (1793) o ‘Magdalena penitente de la lamparilla’ (circa 1640).

Ha sido la de Évole a La Mala una entrevista muy personal, en la que la rapera de Jerez de la Frontera ha tocado temas como los abusos que ha sufrido de sus parejas. María ha reflexionado sobre las relaciones en general, afirmando que «no he tenido éxito con las parejas, no me he involucrado con las personas correctas». Ha contado que algunas de sus parejas han gestionado su carrera, pero que no lo han hecho correctamente, y que esta es la razón por la que ella nunca ha sido dueña de su propia música.

La Mala ha hablado de su complicada maternidad como mujer joven en el ojo público, de la «angustia» que ha padecido por su deseo de la mejor madre posible, y ha recordado que padeció bulimia. Además, ha reconocido que ha tenido ideas suicidas en algún momento de su vida: «He pensado que no me gusta la vida, que no me parece que debiera estar aquí, pero supongo que es porque paso mucho tiempo sola».

En otro punto de la entrevista, Rodríguez ha analizado su uso de la plataforma OnlyFans. Se abrió una cuenta, pero descubrió que, en cuanto empezó a hacer dinero, personas vinculadas a la compañía le contactaron para hacerle crecer en la plataforma y que eso le llevó a abandonarla.

«Me gustaba la idea de compartir mi mundo fetiche con peña rara, me gustaba compartir fotografías mías con lencería, y ya está», ha declarado la rapera. Rodríguez ha asegurado que con OnlyFans «se gana mucho dinero, es una locura», pero ha insistido en que le parece «una forma de prostitución», en contra de lo que aparentemente muchas usuarias creen.

Por otro lado, la autora de ‘Un Mundo Raro‘ (2024) ha hablado de su capacidad para generar titulares, pero ha señalado que en ocasiones sus palabras son tomadas demasiado en serio: «A veces hablo y parece que siento cátedra, pero lo hago a modo cómico: soy más payasa que cantante». Sin embargo, María ha dicho no arrepentirse de ninguna declaración que ha realizado, como aquella vez que comparó a Rosalía con Paulina Rubio porque veía a Rosalía «más pop star que rapera». Aunque ha reinvidicado a Paulina Rubio: «Ha sido muy grande».