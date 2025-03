Beatgate: Kiddo Manteca, acusado de robar bases y no saber producir

Kiddo Manteca, productor para artistas como Recycled J, Cruz Cafuné o Quevedo y uno de los más exitosos del país, ha recibido un aluvión de acusaciones en redes sociales provenientes de otros productores que han trabajado con él. Estos aseguran que «no sabe ni producir» y que «lleva robando créditos durante años». Por el momento, no hay respuesta de Kiddo Manteca.

Todo ha surgido a raíz de la salida del último disco de Delaossa, ‘La Madrugá’, en el que Kiddo participa en cuatro canciones como productor y en otras dos como compositor. Productores de la talla de Choclock, El Secreto y Govea La Firma, colaboradores de Cruz Cafuné, no han tardado en inundar las redes con lo que parecía un secreto a voces. El medio GRINDIN’ ya ha bautizado lo ocurrido como «Beatgate».

- Publicidad -

Choclock, que también aparece como compositor junto a Manteca en la canción ‘Ángel’, declara que «todos los productores que han trabajado con él saben lo que hay»: «Hace tiempo un productor que no sabe ni producir me intentó vender la moto de que él no era un simple beatmaker, y ahora entiendo que tenía toda la razón, es mucho más que eso, es un puto scammer», ha escrito en X.

Según lo que dicen las acusaciones, no es algo que haya ocurrido solo en el disco de Delaossa, sino que lleva en práctica durante años. Así lo ha declarado el productor El Secreto: «Kiddo lleva robando créditos durante años y nadie tiene los cojones de decirle nada». Tampoco se anda con rodeos: «Kiddo Manteca roba beats, da la cara».

- Publicidad -

Este especifica, acusándole de robar samples a compañeros: «Deja de utilizar samples de gente que después te piden los stems y dices que no los tienes jodida rata». Govea La Firma, por otro lado, se pregunta «a qué otro artista vas a engañar para venderle la moto», ahora que se habría destapado todo: «Hasta tu marca de agua es un robo», concluye.

De ser ciertas estas acusaciones, no queda claro cómo Kiddo Manteca ha podido estar tantos años en activo, pero se presume que habría necesitado la complicidad de otras personas. Kiddo se trata de uno de los productores más exitosos del país, sumando más de 1,5 millones de oyentes mensuales en Spotify y habiendo trabajado con los nombres más potentes del panorama urbano. ‘Veneno’, la canción más streameada de Delaossa, sería una producción suya, junto a J.Moods.

KIDDO MANTECA ROBA BEATS, DA LA CARA — SECRETO WATCHU DOING FOO?? (@ELSECRETOPROD) March 21, 2025

- Publicidad -

hace tiempo un “productor” q no sabe ni producir me intentó vender la moto de que él no era un simple beatmaker, y ahora entiendo que tenía toda la razón, es mucho más que eso, es un puto scammer 🤡🤡🤡 — bruno (@imchoclock) March 21, 2025

KIDDO LLEVA ROBANDO CRÉDITOS DURANTE AÑOS Y NADIE TIENE LOS COJONES DE DECIRLE NADA, DA LA CARA JUAN PEDRO — SECRETO WATCHU DOING FOO?? (@ELSECRETOPROD) March 21, 2025

Ahora q se destapa la manta, a ver a qué otro artista vas a engañar para venderle la moto.

Que hasta tu marca de agua es un robo. https://t.co/0nc6YGQnbl — La Firma (@govealafirma) March 21, 2025

Y DEJA DE UTILIZAR SAMPLES DE GENTE QUE DESPUÉS TE PIDEN LOS STEMS Y DICES QUE NO LOS TIENES JODIDA RATA — SECRETO WATCHU DOING FOO?? (@ELSECRETOPROD) March 21, 2025