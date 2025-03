Isabel Coixet revela que sufrió un ictus en 2016

Isabel Coixet ha revelado que sufrió un ictus en 2016. La directora de ‘Mi vida sin mí’ y ‘La vida secreta de las palabras’ ha narrado su historia durante una entrevista en el pódcast ‘Consulta Abierta’ de Podium Podcast, que se graba con la colaboración del Hospital Clínic de Barcelona. La entrevista de Coixet ha sido emitida este lunes en el programa de radio La Ventana de Cadena Ser.

En la entrevista, Coixet cuenta que sufrió un ictus mientras visitaba a su hija hospitalizada en el Clínic de Barcelona. Recuerda que, durante su visita, quedó paralizada durante un minuto mientras subía las escaleras hacia la habitación de su hija y que, cuando llegó y habló con los médicos, expresó palabras ininteligibles. A continuación, Coixet sintió una pérdida de sensibilidad en la mano derecha. Coixet acudió a Urgencias, donde le diagnosticaron un ictus.

Coixet detalla así su historia desde el principio: «Me acuerdo de que me llamaron para decirme que a mi hija la habían ingresado en el Hospital Clínico porque tenía algo en la vesícula y que le iban a operar. Y cuando subí las escaleras del hospital, me llamaron para decirme que un amigo mío estaba ingresado en otro lugar del mismo centro, con un ataque al corazón. Iba por el pasillo de abajo del Clínico y me quedé clavada. Ahí me quedé parada, no podía caminar. Sentí que mi cerebro daba órdenes a mis piernas y que estas no obedecían. Eso duró como un minuto. Entonces llegué a la habitación, donde estaban los médicos con Zoe, mi hija, y me doy cuenta que estoy haciéndoles preguntas a los médicos, pero que lo que digo no es inteligible. La tercera cosa es que cuando fui a lavarme las manos, me di cuenta que no tenía sensibilidad en la mano derecha, que no notaba si el agua estaba fría o estaba caliente. Y ahí ya pensé, esto es muy raro. Así que me fui a urgencias y allí ya vieron clarísimo que había tenido un ictus. Me llevaron a la unidad de ictus, conocí al doctor Chamorro que me explicó clarísimo todo lo que él creía que me había pasado».

Coixet, que en 2023 estrenó la película ‘Un amor‘, se encuentra rodando su nueva cinta, ‘Tre Ciotole’, una coproducción de Italia y España basada en la autobiografía póstuma de la activista italiana Michela Murgia.

Con Isabel Coixet, JENESAISPOP tuvo oportunidad de hablar en 2015. Podéis recordar aquella mina de titulares aquí.