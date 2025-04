Lucy Dacus / Forever Is A Feeling

El éxito de Boygenius ha supuesto todo un punto de inflexión para cada una de sus integrantes, que han pasado de ser reputadas cantautoras de nicho a figuras importantes en el mundo del pop contemporáneo, especialmente dentro de la cultura fan de las redes sociales. Cuesta imaginar que allá por 2016, cuando debutó con ‘No Burden’, Lucy Dacus esperase que su modestísimo indie-rock la llevara a ganar Grammys o a ser mencionada en una canción de alguien de la magnitud de Taylor Swift.

Todos sus logros son claramente merecidos. Su música tiene una cualidad muy especial, sobre todo gracias a su manera de escribir, tan evocadora como narrativa. Sus canciones cuentan historias con fuerza y encanto, impulsadas por su talento para componer grandes ganchos y estructuras sólidas.

Hay pocos artistas contemporáneos que sepan describir con tanta sensibilidad las complejidades de los cambios que se producen en el paso de una etapa vital a otra como Lucy Dacus. Su acercamiento nostálgico y sabio para hablar de sentimientos intensos y complejos es lo que hicieron grandes ‘Historian’ y ‘Home Video’. En ‘Forever Is A Feeling’, su cuarto álbum en solitario, continúa habiendo algo de eso, en esas letras punzantes y certeras. Aunque en esta ocasión la artista se centra en hablar sobre el amor en sus diferentes estados. Recientemente se ha confirmado su relación sentimental con su compañera de banda Julien Baker, a quien parecen estar dedicadas varias de las canciones de este disco.

El éxito que la artista ha experimentado en los últimos tiempos no produce, en cambio, uno de sus mejores discos. Algo de su encanto se ha perdido por el camino. El principal problema no viene de la escritura, sino de unas producciones que suenan mucho más apagadas de lo que deberían. A nivel melódico es un disco bastante frustrante, sobre todo porque la mayoría de estas canciones tienen potencial para mucho más, pero están excesivamente encorsetadas en un sonido tan agradable como inofensivo. Por muy bonitas de escuchar que sean, la emoción no aflora.

‘Ankles’, un corte de pop barroco sobre conectar sexualmente con otra persona y desinhibirse al completo, está engalanada con elegantes cuerdas y percusión, pero pisa demasiado sobre seguro cuando indudablemente pedía algo más. Lo mismo pasa con el genérico y edulcorado indie-rock de ‘Bullseye’ con Hozier, donde las voces de ambos se complementan de forma encantadora, pero en lo musical es de las producciones menos inspiradas que la cantante ha publicado hasta la fecha. O ‘Big Deal’, que cuenta con una melodía efectiva, con su marcado sello, pero todo lo que la rodea es tan limpio, tan blandito, tan manufacturado que, cuando termina, no hay ni una sola cosa memorable en ella.

La mayor parte del álbum está atravesado por ese sentimiento restrictivo, de no explotar el auténtico potencial que se esconde en el corazón de las composiciones, pero en medio de todo esto, hay algún instante valioso. Lucy Dacus brilla en las canciones más rock y que más se distancian de lo que había ofrecido hasta ahora. ‘Talk’ destaca muy por encima del resto con su mar de guitarras eléctricas, percusiones agresivas y sutiles sintetizadores. La animada ‘Most Wanted Man’ cuenta con uno de los mejores estribillos, mientras que ‘Best Guess’ es una adorable canción indie rock sólida e inmediata.

Estos bienvenidos destellos de inspiración sirven como recordatorio de las enormes capacidades compositivas de la artista. Sin embargo, aunque en ‘Forever Is A Feeling’ Lucy Dacus esté locamente enamorada, esa pasión se presenta tan diluida en canciones descafeinadas que lo que queda es un trabajo de bonito envoltorio pero cuya alma nunca se alcanza a sentir.