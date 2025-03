Lucy Dacus publica hoy nuevo disco, ‘Forever is a Feeling‘, y las entrevistas que ha concedido en las últimas semanas en promoción del álbum han sido ricas en titulares. En primer lugar, en una charla con The New Yorker, Dacus ha confirmado su relación sentimental con Julien Baker, su compañera de banda en boygenius. Su otra compañera, como sabe todo el mundo, es Phoebe Bridgers.

Ahora, Dacus ha confirmado otro rumor que ha circulado sobre ella durante el último año, que efectivamente ella es la «Lucy» nombrada en ‘The Tortured Poets Department‘, la canción de Taylor Swift. Charlie Puth no es la única estrella citada en la letra de la canción.

- Publicidad -

En la pista titular de su último álbum, Taylor Swift narraba un episodio en el que su pareja expresa a una tal Lucy que se «podría quitar la vida» si Taylor abandonase la relación. Sí, así de siniestro es el asunto, y así de personal era la canción.

Ahora, Lucy Dacus ha confirmado que la amiga era ella y, por si alguien tuviera dudas, ha añadido que Swift la llamó personalmente para obtener su aprobación. Dacus ha explicado que le pareció surrealista escuchar su nombre en voz de una artista a la que había escuchado durante años.

- Publicidad -

El rumor sugiere que la persona sobre la que escribía Taylor en ‘The Tortured Poets Department’ es Matty Healy de The 1975. Swift y Healy salieron unos meses durante el transcurso del Eras Tour. A Healy se le presume muy amigo de Phoebe Bridgers, pero no tanto de Lucy Dacus: el mundo aún recuerda el zasca que Dacus pegó a Healy en X cuando Healy se burló de boygenius.