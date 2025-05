Smokey Robinson, acusado de violación por cuatro empleadas

Smokey Robinson, leyenda de Motown y exlíder del grupo The Miracles, ha recibido una demanda por agresión sexual por parte de una asistente personal y tres empleadas del hogar. Estas alegan que fueron víctimas del cantante y compositor numerosas veces desde 2007 hasta 2024, y que su esposa ayudaba a encubrir los abusos. La demanda está valorada en 50 millones de dólares.

Las cuatro mujeres, que han preferido mantener su anonimato, acusan a Robinson de violación, asalto, detención ilegal y violencia de género. Los hechos habrían tenido lugar en la casa del cantante en Los Ángeles. Las afectadas también aseguran que el acusado les negó el pago de sus servicios laborales antes de renunciar a su trabajo.

La demanda incluye a Frances Robinson, esposa del artista de 85 años, que habría contribuido a ocultar los hechos y tratado a las empleadas con «palabras y lenguaje étnicamente peyorativos».

Smokey Robinson es miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll desde 1987 y es reconocido mundialmente por sus composiciones como parte del grupo The Miracles, al igual que por su trabajo en solitario.

Este se encargó de escribir canciones tan exitosas como ‘You’ve Really Got A Hold On Me’, versionada por The Beatles, ‘Ooo Baby Baby’ o ‘The Tracks of My Tears’. También ha sido sampleado numerosas veces en el mundo del hip hop, por artistas como Kanye West, ASAP Rocky o J Dilla.