Harry Styles: de Madrid a Tokio, de Tokio al Vaticano

Una jornada de Mad Cool, un maratón de Tokio, un concierto de un colega de One Direction… parece que cualquier lugar es bueno para que Harry Styles se aparezca. Ahora ha sido visto en el Vaticano a la espera de que se anunciara quién era el nuevo Papa. ¿Más datos? No hay. Bueno, sí: portaba una gorrita con un mensaje que ojalá anticipe sus próximos pasos artísticos: «Techno is my boyfriend».

Este jueves 8 de mayo se ha anunciado que el nuevo Papa será el estadounidense curtido en Perú Robert Francis Prevost. Ya conocido como León XIV, ha saludado desde el balcón de la basílica de San Pedro, aunque no hay reacción en vídeo del autor de ‘As It Was’.

Los expertos consideran que el nuevo Papa, dada su relación con Latinoamérica y su opinión sobre la migración, puede equilibrar un mínimo a Trump, que ya ha declarado que es «un honor» que el Papa sea compatriota. Puedes opinar sobre León XIV en nuestro foro «Habemus Papam».

Este mes, en menos de 2 semanas, hará 3 años que se publicó el notable ‘Harry’s House’, el último disco de Harry Styles. Mediatraffic estima que va por los 7,5 millones de copias despachadas, siendo uno de los lanzamientos más exitosos de la década. ¿Cuánto habremos de esperar para su continuación?

harry styles is so random, one day he's at the grammys winning album of the year, then he's running a marathon in japan, but he could also be in rome waiting for the announcement of the new pope, i love being his fan pic.twitter.com/fIRlOfvuFJ

— anna bea (@axlsugar) May 8, 2025