‘Something Beautiful’ de Miley Cyrus: algo bonito y seguro

«Mi idea era hacer ‘The Wall’ de Pink Floyd pero con mejor vestuario, más glamouroso y repleto de cultura pop». Así explicaba Miley Cyrus hace meses, en declaraciones ciertamente provocadoras, el concepto de su nuevo disco, ‘Something Beautiful’, que se publica hoy 30 de mayo. ¿Ha logrado su objetivo?

En primer lugar, la película de ‘Something Beautiful’ parece inspirada en ‘The Wall’ en concepto más que en ejecución. Según The Guardian, la cinta se compone de «un puñado de videos musicales separados por interludios hablados». No es una «ópera» exactamente.

En segundo lado, Cyrus había contado que ‘Something Beautiful’ es una experiencia psicodélica, pero no lo es tanto. Sobre todo, ‘Something Beautiful es una experiencia pop que permite incursiones llenaestadios (‘End of the World’), soul (‘More to Lose’), pop-rock (‘Easy Lover’), balada setentera (‘Gold Burning Sun’), dance (‘Reborn’) o synth-pop (‘Every Girl You’ve Ever Loved’). ‘Something Beautiful’ es un disco de texturas elegantes y composiciones clásicas.

‘Something Beautiful’ promete dividir a los que defienden la primera mitad del disco por encima de la segunda, y a los que prefieren la faceta clásica del álbum (‘Give Me Love’ es un potencial éxito) a la bailable que ofrecen los 6 minutazos de ‘Walk of Fame’. Lo seguro es que la paleta instrumental de ‘Something Beautiful’, que incluye desde vientos y cuerdas hasta guitarras distorsionadas y vocoders a lo «French Touch», apela a un público amplio y diverso.

Aunque ‘Something Beautiful’ podría haber sido más loco: no solo Brittany Howard de Alabama Shakes y Naomi Campbell colaboran en el álbum, sino que Jonathan Rado de Foxygen supervisa varias pistas, Alvvays escriben en ‘End of the World’ y Cole Haden de Model/Actriz en ‘Prelude’. Además, Adam Granduciel de The War on Drugs toca la guitarra en ‘Something Beautiful’, Nick Zinner de Yeah Yeah Yeahs en ‘Gold Burning Sun’, Danielle Haim en ‘Walk of Fame’ y Brian D’Addario de The Lemon Twigs en ‘Give Me Love’. Marie Davidson es sampleada en ‘Every Girl You’ve Ever Loved’, la canción en la que Naomi aporta un cuestionable recitado.

