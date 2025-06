Melody en El Hormiguero: «Mis letras hablan de ayudar a los niños»

Melody ha acudido a El Hormiguero para hablar de su paso por Eurovisión. Ha sido su primera entrevista en televisión tras su actuación en Basilea, la primera tras la polémica cancelación de su entrevista en La Revuelta, y la primera tras su aún más polémica rueda de prensa.

Pablo Motos no ha eludido la cuestión que todo el mundo esperaba y ha preguntado a Melody directamente por el conflicto de Israel y Palestina. Le ha preguntado si no se ha manifestado sobre el tema porque no se ha sentido cómoda, y Melody ha vuelto a aclarar que está «en contra de las guerras» y de que «mueran niños y gente inocente», pero también ha señalado que la política se le «va de las manos» y que hay ciertas «palabras técnicas» que desconoce.

De manera extraña, Melody ha apelado a su pasado como estrella infantil para explicar que ella siempre «ha estado dispuesta a ayudar, desde chiquitita», y que las letras de sus canciones «hablaban de los niños, de que había que cuidarlos». A continuación, se defiende de las «desagradables» críticas que ha recibido por parte de gente que «no la conoce», y asegura que, el que la conoce en persona, sabe que «yo no puedo ver la tele y ver esas cosas porque me ponen fatal».

A continuación, Melody reconoce su desconocimiento en materia política: «Yo no puedo hablar de ciertos temas porque no soy política, soy cantante, y hay cosas que se van de las manos; hay palabras técnicas que no las utilizo en mi día a día». Melody, sin embargo, vuelve a señalar su posición «en contra de las guerras» y razona que «en el mundo no se debería permitir que mueran niños y gente inocente».

“Te criticaron por no posicionarte con lo de Israel y Palestina, ¿tuviste miedo a meter la pata?” La respuesta de Melody: la cuñadiva, cobarde y zarrapastrosa. “Estamos en contra de las víctimas de Palestina”

Glorioso final de Pablo Motos.#MelodyEH pic.twitter.com/QgHSQHBgLB — maria LAtatus 💫 (@maria_latatus) June 4, 2025

La intervención de Melody en El Hormiguero ha arrancado con una actuación musical, en la que ha interpretado ‘Esa Diva’ y su nuevo single, ‘El Apagón’. Para el inicio de ‘Esa Diva’, Melody ha aparecido colgada de unas cortinas rojas.