Esto no es un mero reciclaje de Fever Ray

Fever Ray, icónica integrante de The Knife y más icónica aún artista en solitario, tiene nuevo single, y como es habitual, viene acompañado de un videoclip. ‘I’m Not Done (Therapy Session)’, que se publica a través de Mute, es una reinterpretación de uno de los temas favoritos de los fans de su álbum debut homónimo de 2009. Pero por supuesto no podía quedarse en ser solo eso: hay mucho más.

Esta nueva versión, que como recuerda su sello fue presentada por primera vez durante la gira internacional «There’s No Place I’d Rather Be Tour» en apoyo a su último proyecto ‘Radical Romantics‘ (2023), pretende «añadir un giro visual y narrativo fascinante al universo expansivo que Dreijer ha construido».

En esta pieza, «Fever Ray se presenta como un colectivo de personajes excéntricos que habitan los videoclips de ‘Radical Romantics’. Entre ellos se encuentran Romance, un seductor frustrado; Main, atrapado en la rutina; Snusis, con aires de bruja; y Demona Lisa, una femme fatale armada con un hacha. Todos ellos, junto a Fever Ray, protagonizan ahora una insólita sesión de terapia grupal conducida por Ebba, una gurú del rendimiento personal y la superación».