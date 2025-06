yeule / Evangelic Girl is a Gun

La singapurense yeule pertenece a ese tipo de artistas que evitan a toda costa ser encasillados. En su caso, pese a la reconocible estética cyberpunk que ha mostrado a lo largo de toda su carrera, su música no ha dejado de dar bandazos estilísticos. Desde el ambient pop de ‘Serotonin II’ hasta ‘softscars‘, su anterior álbum, que se acercaba al grunge de los 90. En su cuarto largo, ‘Evangelic Girl Is a Gun’, yeule vuelve a zambullirse en los territorios sonoros de aquella década, principalmente en el trip-hop y el rock alternativo.

‘Tequila Coma’ inaugura el proyecto testeando la fina línea que delimita un homenaje de una simple copia. Algo sorprendente viniendo de una artista con una visión tan original y propia de hacer música pop. Tanto aquí como en ‘VV’ o ‘What3ver’, parece tan devorada por sus evidentes referencias (Portishead, Massive Attack) que cuesta encontrar algo que nos recuerde su sello personal.

Esto no quiere decir que no suene bien, ya que yeule demuestra haber estudiado a fondo las producciones trip-hop como preparación para el proyecto, pero su fascinación por esas atmósferas inquietantes a menudo no trasciende, ni es usada para aportar algo diferente a ese sonido ya establecido. De una artista que ha creado canciones tan originales como ‘The Things They Did For me Out Of Love’ o ‘Bites On My Neck’ se espera que juegue menos sobre seguro.

Afortunadamente no todo es decepcionante. Hay algún gran destello de brillantez y es precisamente en los momentos más abiertamente pop, que se sienten inmediatamente más orgánicos que el resto. ‘Eko’ es un estupendo corte pop rock donde la voz de yeule suena más clara que nunca sobre una juguetona línea de bajo. En el mismo estilo se encuentra la euforia de ‘Dudu’, un memorable número indie pop que consigue converger la nostalgia noventera con una marcada sensibilidad contemporánea. Y la joya de la corona es la pista titular, una canción de electropop futurista a lo Charli XCX, que nos hace cuestionarnos por qué yeule no tomó esta dirección estilística para todo el disco. Con una producción exquisita, el tema va abriéndose al oyente a partir de un beat irresistible y contagioso.

En ‘Evangelic Girl is a Gun’, yeule entrega un proyecto algo desequilibrado, tanto en calidad como a nivel estilístico, ya que nunca llega a haber una cohesión real entre muchas de las canciones. En conjunto, es sin duda su mayor traspiés hasta la fecha, pero en medio de todo ello, hay momentos inspirados que nos recuerdan que tiene un oído privilegiado para el pop más experimental. Quizá por eso, no es el tipo de artista que sabe reproducir al milímetro géneros del pasado y hacerlos propios, sino alguien que estudia sus reglas para aplicar las suyas propias. Esperemos más de eso en el futuro.