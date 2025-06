Miley Cyrus canta sus hits en París, y después con Beyoncé

Miley Cyrus no ha desaprovechado su paso por París. En primer lugar, Cyrus ha protagonizado la gran sorpresa en el último concierto del Cowboy Carter Tour de Beyoncé, que esta noche ha hecho escala en París. Su aparición se rumoreaba muy fuerte en redes, pues Cyrus había sido vista ensayando en la gira de Beyoncé en la misma tarde del concierto.

Miley y Beyoncé por supuesto han cantado en directo su balada conjunta, ‘II Most Wanted‘, que, a pesar de ser ganadora de un Grammy, ahora mismo solo es la 58ª canción más escuchada de Beyoncé en Spotify, y la 29ª más reproducida de Miley. Además, Miley se ha convertido en la primera estrella invitada del Cowboy Carter Tour desde el inicio de la gira. Su entrada al escenario es pletórica y la actuación, el derroche de talento esperado.

Aunque esta es la primera vez que Beyoncé y Miley interpretan ‘II Most Wanted’ en directo, no es la primera ocasión en la que comparten escenario, pues ya lo hicieron en 2008 durante un evento benéfico contra el cáncer. En cuanto a ‘II Most Wanted’, hasta ahora, Knowles la había cantado en solitario.



Pero, ¿qué hacía Miley en la capital francesa? Cyrus ha viajado a París para grabar un concierto especial de Spotify, el Billions Club Live, en el que ha interpretado en directo sus seis canciones más escuchadas en la plataforma, todas las que superan los mil millones de reproducciones. De ‘Flowers’ a ‘We Can’t Stop’ fusionada con ‘The Climb’, no se ha dejado ninguna. Además, ha tocado temas de su nuevo disco, ‘Something Beautiful‘. La película del concierto, ‘Billions Club Live with Miley Cyrus: A Concert Film’, se estrenará a finales de verano en Spotify. Parece que, aunque no está dispuesta a salir de gira, sí le apetece ofrecer conciertos especiales como este. Aquí el setlist:

Flowers

Nothing Breaks Like a Heart

The Climb / We Can’t Stop

Angels Like You

Wrecking Ball

End of the World

More To Lose

Easy Lover