Thundercat, confirmado en Pulse of Gaia junto a Gorillaz

Gorillaz es el cabeza de cartel de Pulse of Gaia, nuevo evento madrileño concebido como una mezcla de festival de música y conciencia ambiental. El estreno de Pulse of Gaia tendrá lugar el 20 de septiembre en la Universidad Autónoma de Madrid y Gorillaz fue la primera confirmación.

Hoy, el nuevo evento ha confirmado otro peso pesado: Thundercat. El artista estadounidense llevará su sensibilidad funk y virtuosismo con el bajo al festival madrileño. Además, cabe recordar que una de las mejores canciones del último disco de Gorillaz, ‘Cracker Island’, es justamente una colaboración de ambos artistas. Maceo Plex, DJ americano, también se suma al cartel.

Pulse of Gaia es un festival que se reconoce innovador y que, organizado por Zamna Group, referente global en turismo musical, anuncia una fusión de arte, sonido y naturaleza con el propósito de «celebrar la vida y proteger el planeta a través de una experiencia inmersiva y transformadora». La ONG Re:wild es ente colaborador y parece que Pulse of Gaia, la red online de trabajo energético colaborativo en favor de la Tierra, se encuentra detrás del proyecto. El festival se celebrará en un entorno natural, en el kilómetro 15 de la M-607 entre Fuencarral y El Pardo.

«Pulse of Gaia canalizará el pulso de la Tierra a través de escenarios que acogerán actuaciones de distintos géneros», explica la nota de prensa. «Así, el festival traerá a los artistas más vanguardistas que definen el sonido de una generación, todo ello en un viaje inmersivo de música y emoción, con la energía profunda e implacable del underground».

Gorillaz celebrará en Pulse of Gaia sus 25 años de carrera y, además, dará en este evento el único concierto de 2025 fuera de Reino Unido. Damon Albarn actuará junto a su banda al completo y acompañado de los visuales de Jamie Hewlett.

Las entradas para el concierto de Gorillaz en Pulse of Gaia ya están a la venta en diferentes tandas, ahora mismo a 95 euros, tras agotarse las primeras dos tandas, a 65 y 75 euros, respectivamente. Curiosamente, Gorillaz han anunciado que actuarán en «Zamna Festival», no en «Pulse of Gaia», aunque indican la misma fecha.