Muere Michael Madsen, icónico actor de ‘Kill Bill’ y ‘Reservoir Dogs’

Michael Madsen era uno de los actores fetiche de Quentin Tarantino, conocido especialmente por su trabajo en ‘Kill Bill’, ‘Reservoir Dogs’ y ‘Donnie Brasco’, de Mike Newell. The Hollywood Reporter ha confirmado su fallecimiento a los 67 años, que ha tenido lugar este jueves en su casa de Malibú.

Según TMZ, que cita a fuentes policiales, un individuo no identificado llamó a los servicios de emergencia. Entonces, el actor fue encontrado en su casa y declarado muerto alrededor de las ocho y media de la mañana. Según palabras de sus representantes, lo más factible es que se haya tratado de un problema cardiaco.

Madsen protagonizó una de las escenas más icónicas del cine de Tarantino, en la que tortura a un policía al son de la canción ‘Stuck in the Middle With You’ de Stealers Wheel, con bailecito y todo. Asimismo, tiene una prolífica carrera compuesta por más de 300 películas y que se remonta a los años 80.

⁠“En los últimos dos años, Michael Madsen ha estado realizando una labor increíble en el cine independiente y estaba deseando empezar este nuevo capítulo en su vida. Michael también se preparaba para publicar un nuevo libro titulado Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems, actualmente. Michael Madsen fue uno de los actores más emblemáticos de Hollywood, a quien muchos extrañaremos”, han publicado en un comunicado los representantes del actor, Susan Ferris y Ron Smith.