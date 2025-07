The Knocks, Dragonette / Revelation

‘Slow Song‘ de The Knocks y Dragonette fue una de las mejores canciones de 2022 para quien esto escribe y para muchos fans del pop. Mereció un sitio en el Anuario de su año. ‘Slow Song’, que no era una balada, sino una de esas producciones para llorar bailando, capturó una magia probablemente irrepetible. Que uno de sus remixes recibiera una nominación a los Grammy, y no la versión original, fue una injusticia.

Probablemente animados por la buena aceptación de ‘Slow Song’, The Knocks -el dúo neoyorquino compuesto por Ben «B-Roc» Ruttner y James «JPatt» Patterson, autores de éxitos como ‘Brazilian Soul’ con Sofi Tukker o ‘Ride or Die’ con Foster the People- y Dragonette, el proyecto de la canadiense Martina Sorbara, han publicado un disco conjunto que no repite la brillantez de esa canción, pero lo intenta con buenos resultados.

La paleta de ‘Revelation’ se centra en la música disco y el synth-pop de los ochenta en sus diferentes facetas. ‘Revelation’, la pista titular, es una estupenda introducción al álbum que invita a «bailar, bailar, bailar» hasta el último día; los sintes adquieren un tono ya fluorescente en el banger synth-pop ‘Foolish Pleasure’, y el nudisco de ‘Dreams’ anima la segunda parte del álbum con la producción más sintética del proyecto.

Aunque los sintetizadores de ‘Revelation’ no son los más «reveladores» que se pueden diseñar en 2025, en una época post-Dua Lipa, post-Jessie Ware, etc, la voz de Dragonette insufla vida incluso a las composiciones menos memorables, como ‘Thorn’, y a las que suenan tan deudoras de sus influencias como ‘Love Me Alive’, una digna recreación del sonido de ‘I Drive All Night’.

Hablar de «álbum», sin embargo, parece exagerado, ya que ‘Revelation’ no llega a los 30 minutos de duración y una de sus pistas, ‘Let My Love Open the Door’, es una colorida versión del éxito new wave de Pete Townshend. ‘Keynote’, que es original, destaca por sus sofisticados ritmos post-disco a lo Patrice Rushen, pero apenas registra 1 minuto y medio de música, en función de interludio.

A pesar de la corta duración del proyecto, ‘Revelation’ ofrece un cuidado repertorio en melodías y producción que hábilmente domina dos facetas de los 80, por un lado, la balada ‘The Hero’ -de sentida melodía- y, por el otro, el baile desatado de ‘Friday Night’. Fans de Carly Rae Jepsen, os invocamos.