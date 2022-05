The Knocks / HISTORY

The Knocks es uno de esos grupos dedicados a hacer bailar al personal. El dúo estadounidense formado por Ben «B-Roc» Ruttner y James «JPatt» Patterson empezó su carrera remezclando a gente como Jay-Z o Britney Spears y después se ha curtido en colaborar con decenas de artistas de muy distinto índole. En sus discos han aparecido invitados tan dispares como Carly Rae Jepsen o Wyclef Jean, y sus mayores éxitos se han producido en compañía de Powers (‘Classic’), Foster the People (‘Ride or Die’) o Sofi Tukker (‘Brazilian Soul’).

La magia de The Knocks es que es posible que estas tres canciones te suenen o incluso te gusten aunque no sepas quiénes son sus autores. Ellos están involucrados, por ejemplo, en dos hits del tamaño de ‘Best Friend’ de Sofi Tukker y ‘Fireworks’ de Purple Disco Machine. Su sonido no es el más original que puede venir a la mente, pero The Knocks sí saben hacer música dance con soltura y frescura, y además son capaces de hacer brillar a sus colaboradores en registros en los que quizás nunca les habías escuchado.

‘New York Narcotic‘, el álbum previo de The Knocks, estaba dedicado a la ciudad de Nueva York, que tanto ha inspirado su música. En ‘HISTORY’, sin embargo, el grupo ha buscado regresar a sus raíces. Ellos ya hacían música disco antes de que se pudiera de moda, y han querido recuperarla en álbum que tuvieron la fortuna de terminar justo antes de la pandemia. De no haber sido así, The Knocks, dicen, no habrían podido crear algunas de las mejores pistas que el disco contiene.

Una de ellas es ‘Bodies’ con MUNA. La pista de apertura de ‘HISTORY’ es la definición de rompepistas y su letra recuerda aquellas «viejas fiestas» a las que solíamos ir antes de la pandemia. Ahora que vuelven no me extrañaría que ‘Bodies’ sonara en ellas. Entre las canciones que pudieron crear casi de milagro junto a sus colaboradores, The Knocks destacan otras dos: el electro-house de ‘Walking on Water’ con Totally Enormous Extinct Dinosaurs y el blog-house onda 2007 de ‘R U HIGH?’ con la artista revelación Mallrat. Dos producciones estupendas que te hacen bailar en diferentes épocas y estilos.

‘HISTORY’ es un trabajo nostálgico desde que su mismo título apela a la historia de la música de baile y de la fiesta en general. Así, la secuencia se vale de mil referencias que The Knocks copietean sin más pero con bastante gracia. Y no lo digo solo porque el vocoder final de ‘R U HIGH’ esté sacado tal cual del repertorio de Daft Punk. Por ejemplo, Foster the People vuelve a colaborar con The Knocks en ‘All About You’, un eficaz funky que admite influencias tanto del gospel como del acid. Una de las pistas menos acertadas, ‘River’ con Parson James, reproduce el tipo de house atmosférico que practica Bonobo.

Irónicamente, una de las mejores canciones del disco es ‘Slow Song‘ con Dragonette, que recuerda más bien a la etapa ‘Tango in the Night’ de Fleetwood Mac, por lo que no es tan discotequera, aunque melódicamente sí es de lo más redondo que incluye el álbum. Además, su letra metamusical tiene gracia. En ‘HISTORY’, las influencias pueden ser más descaradas, y ‘Nobody But Me’ con Cold War Kids es básicamente un calco del sonido Basemant Jaxx. ¿Es la canción digna? Sí, y entre «grooves» más disco-house (‘Boombox’) y otros más piano house (‘Gimme Love’ con Yoke Lore)’, The Knocks se han sacado de la manga un trabajo de lo más apañado y entretenido.