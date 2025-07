Little Simz / Lotus

‘Lotus’ es un disco que Little Simz necesitaba hacer. Es un punto de inflexión en su carrera, ya que es el primero que prescinde de los servicios de su ex productor de confianza y amigo de la infancia, Inflo, también productor de Adele y líder de SAULT, y al que acusa de deberle un préstamo de 1,7 millones de libras. Según la artista, un millón de esa suma se destinó a financiar el exuberante primer concierto de SAULT, celebrado en Londres en 2023. La deuda aparentemente dejó a Simbiatu Ajikawo sin poder cubrir sus impuestos en enero de 2024.

Varios temas de ‘Lotus’ se dirigen a Inflo de manera muy evidente. El tema de apertura, ‘Thief’ (nada más que añadir), retrata a un «lobo con piel de cordero». Es un tema peleón, como también lo es el primer single, ‘Flood‘, que clama: «No soy la típica persona que abusa de su poder». Conviene recordar, en ‘NO THANK YOU‘ (2022), Little Simz ya hablaba de afrontar problemas económicos. En ‘No Merci’, rapeaba: «todo el mundo hace dinero con mi nombre / la ironía es que soy la única que no está recibiendo nada».

Los problemas económicos de Little Simz se entrelazan con otras preocupaciones -familiares, sociales- en un disco cargado de ira, decepción y resentimiento (‘Hollow’) pero también de reivindicación del poder propio («No soy a la que debes poner a prueba, no tolero la falta de respeto», rapea en ‘Enough’). Little Simz ha afirmado que el contenido de ‘Lotus’ se parece al de su diario y se nota tanto en los mejores momentos del disco como en los más cuestionables.

La gama de sentimientos de ‘Lotus’ vuelve a ser rica y compleja, y también vuelve a serlo su propuesta musical. Simbiatu recurre a las guitarras post-punk en cortes como ‘Thief’ y la producción jazz-rock de ‘Young’, que incluye la frase «no quiero ir a la cárcel», contrasta con su melodía infantil. Sin embargo, Little Simz no renuncia en absoluto al sonido de Inflo. Esta vez lo recrea junto al productor Miles Clinton James en los románticos arreglos de cuerda de ‘Free’ -sobre el poder del amor- o ‘Hollow’. ‘Only’ es una bossa agraciada con la voz de Lydia Kitto, vocalista de Jungle.

Little Simz suena como pez en el agua rapeando, asertiva y tranquila, sobre bellos arreglos orquestales que evocan el soul de los 60, pero eso el mundo ya lo sabía. En ese sentido, ‘Lotus’ no es tanto un golpe sobre la mesa como una reafirmación de las capacidades de la rapera británica. Las canciones funcionan a modo de diario y las colaboraciones de Moses Sumney, Michael Kiwanuka, Obongjayar o Sampha se ajustan a lo esperado. Los diferentes fondos musicales del disco (retro-soul en ‘Lotus’, funk en ‘Lion’, folk en ‘Peace’) brindan un espacio cómodo y seguro a Little Simz para purgar sus ansiedades.

Sin embargo, la desnudez de ‘Lotus’ habría agradecido algún filtro en pistas como ‘Blood’, que expone el distanciamiento entre Little Simz y su hermano en una composición que parece más una conversación que debería haberse mantenido en privado, que una canción a la que volver. ‘Lonely’ transmite una sensación parecida: Simbiatu, rompiendo la cuarta pared, expone la soledad que ha sentido escribiendo un disco que ha empezado y desechado hasta en cuatro ocasiones. Es una pieza sincera y vulnerable, pero parece sobre todo material que desarrollar en una entrevista.

A pesar del esmero en la producción y la sensibilidad de las letras, ‘Lotus’ se percibe más como un disco de transición en la carrera de Little Simz, un trabajo que la rapera necesitaba sacarse de encima antes de dar el siguiente paso. Sin embargo, sabemos que la autora de ‘Sometimes I Might Be Introvert‘ -ganador del Mercury Prize en 2022- es capaz de ofrecer golpes mucho más contundentes.