David Byrne, contra el mansplaining en ‘She Explains Things To Me’

El particular universo de David Byrne está de vuelta. El legendario artista británico ha lanzado hoy el segundo adelanto de su próximo disco, ‘Who Is The Sky?’, anunciado para su lanzamiento el próximo 5 de septiembre. ‘She Explains Things To Me’ es una dulce canción que le da la vuelta al mansplaining y otra prueba de que Byrne no ha perdido nada de gracia.

«Ella explica lo que está pasando en las películas que vemos / Pregunto: ¿Por qué han hecho eso? ¿Por qué han parado?», canta Byrne en las primeras líneas de la canción. Que alguien pida el mansplaining es el sueño húmedo de cualquier hombre paternalista y eso es justo lo que retrata el exvocalista de Talking Heads.

- Publicidad -

Inspirada por el libro ‘Los hombres me explican cosas’ de Rebecca Solnit, ‘She Explains Things To Me’ también resulta una tierna canción de amor: «¿Puedes explicar mi corazón? ¿Y mi amor?», canta el artista en el estribillo. La canción, al igual que el LP, está producida por Kid Harpoon.

Ghost Train Orchestra, que también colaboraron en el primer single, ‘Everybody Laughs’, vuelven a trabajar con Byrne. El resto de colaboraciones del disco llegan de la mano de St. Vincent y Hayley Williams. «Al llegar a mi edad, al menos para mí, aparece una actitud de ‘no me importa una mierda lo que piense la gente'», cuenta Byrne sobre el espíritu de ‘Who Is The Sky?’, sucesor de ‘American Utopia’.

- Publicidad -

Tracklist:

01. Everybody Laughs

02. When We Are Singing

03. My Apartment Is My Friend

04. A Door Called No

05. What Is The Reason For It?

06. I Met The Buddha at a Downtown Party

07. Don’t Be Like That

08. The Avant Garde

09. Moisturizing Thing

10. I’m an Outsider

11. She Explains Things To Me

12. The Truth