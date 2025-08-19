Flores en el Estiércol: Especial Verano 2025

Han transcurrido casi exactamente dos años y medio desde la última edición de esta selección personal de canciones que di en llamar «Flores en el Estiércol«. Lo cual no significa, todo lo contrario, que uno se haya alejado de la escucha de música o de la actualidad… aunque sí confieso que he sentido cierta liberación de esa presión por la urgencia y adelantar tal o cual lanzamiento.

En esta nueva selección con la que la sección resucita, de hecho, compilo canciones que me han atrapado (o yo las he atrapado a ellas, no sé bien) desde inicios de este año hasta ahora. Muchas están contenidas en estupendos álbumes que se publicaron en los albores de 2025, como los de C Duncan (romántico cantautor escocés que remite tanto a Richard Hawley como a Ron Sexsmith), Divorce (gran segundo trabajo de un combo a medio camino de Arcade Fire y Fleetwood Mac), Carmen Lancho (uno de los descubrimientos del año, a la que escuchábamos colaborar en ‘Jesucrista Superstar‘ de Rigoberta Bandini), Darkside (proyecto paralelo con Nicolas Jaar), los neoyorquinos caroline (cuyo tema estrella es un dueto con Caroline… Polachek), Hannah Cohen (con colaboraciones de Sufjan Stevens o Clairo) y Brian D’Addario (imperdible para los fans de su grupo principal, The Lemon Twigs).

Otras, están incluidas en discos que han visto la luz recientemente, como los de Van Morrison, Jamie Lidell, Foxwarren (soberbio regreso del proyecto con el que Andy Shauf se dio a conocer), Mocky y Billie Marten, alguno incluso hace apenas algunos días, como es el caso de los de Gwenno (quizá la ex-Pipettes con la más sólida carrera en solitario) o Cass McCombs (el soberbio ‘Interior Live Oak’, recién salido del «horno»). Y varias, en lanzamientos que tendremos entre manos en próximas semanas o meses, como los de Nourished By Time, Debbii Dawson, Linda Mirada, Geese (cuyo frontman es uno de los nombres-revelación de 2024, Cameron Winter), Wednesday, Nation of Language…

Y lo del subtítulo «Especial Verano 2025» es pertinente no sólo porque vea la luz ahora, a esperas de que esta «resurrección» alcance alguna periodicidad, sino también porque en la secuencia se entreverá cierto espíritu estival, con una estructura «juguetona»: aunque predominan subidones que remiten al asueto, a viaje, a sol y olor a mar o montaña (desde el gran single de Mark Ronson & Raye para este curso hasta la evocación campestre de los instrumentales Moonshiners, pasando por el dub luminoso de Pachyman o el soul contemporáneo de Curtis Harding), y hasta encontramos ciertos toques de hedonismo nocturno (los temas de TRISTÁN! & Calcutta, BAMBII o Polo & Pan invitan descaradamente a bailar); no olvida a aquellos que pasan la sofocante canícula en la metrópolis (dani dicostas, Escandaloso Expósito), para derivar en esa languidez del fin del estío, que culmina con nubes y tormentas como las de Tropical Fuck Storm (¡je!), Idiope & Maria Rodés o Racing Mount Pleasant.

Estilísticamente, aunque hay cierto predominio de sonidos clásicamente americanos (Chaparelle, Ally & J); toques de renovados C-86 (The Tubs), northern soul (Lucy Rose), jazz (BadBadNotGood) o french-touch (Marie-Flore) aportan variedad o color, sin olvidar el rico panorama de neo-folklore patrio con Lorena Álvarez, Los Estanques & Canijo de Jerez, Juventude o Nico Roig & Lucía Fumero. Hasta una bachatita lo-fi, la de Rebe, tiene cabida en una Flores en el Estiércol que confío sirva, quizá, como solaz para, al menos durante un par de horas, diluir en nuestra mente la devastación humana y natural que tanto duelen en estos días. Y que imprima en alguien algún recuerdo luminoso de este agosto de 2025.

