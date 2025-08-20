Tamar Braxton estuvo «a punto de morir el domingo»

Tamar Braxton, hermana de Toni Braxton, miembro de The Braxtons, autora de ‘Love & War’, en su momento top 2 en Estados Unidos y además favorita de Lady Gaga, ha revelado en Instagram que ha estado a punto de morir. El pasado domingo sufrió un accidente que ni siquiera recuerda.

Ha contado en las Stories de Instagram: «Me está costando escribir esto, pero todo el mundo me está llamando y honestamente, ni siquiera puedo hablar, me siento muy débil. Estuve a punto de morir el domingo. Me encontraron en un charco de sangre con una herida en la cara. A medida que pasan los días, se vuelve peor. Me he fracturado la nariz, y he perdido algunos dientes y la movilidad».

Continúa: «el modo en que veo la vida ha cambiado por completo. A medida que mejore mi salud, mi viaje mental empezará. Rezad por mí, de verdad. Ni siquiera sé lo que ha pasado». Otros Stories recientes dan las gracias a «Dios por despertarla un día más» o comparten proverbios de la Biblia.

El último disco de Tamar Braxton data de 2017, aunque ha continuado sacando singles sueltos de vez en cuando. El último, ‘You On You’, ha salido este mismo año.



