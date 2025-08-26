Ava Max / Don’t Click Play

Ay… crees que conoces a alguien y resulta que lo único que conoces seguro es su nombre. La decepción marca esta etapa de Ava Max. Es lo que nos cuenta en ‘Know Somebody’, una de las composiciones que parecen dedicadas a su ex pareja y ex productor Cirkut, tras liarse este con su co-autora, Madison Love. La artista se ha sentido traicionada y ha vivido una clarísima crisis de autoconfianza. ‘Don’t Click Play’ es un álbum que ha ideado solo para demostrarse que podía seguir adelante sin las personas con las que creó ‘Sweet but Psycho’ y ‘Kings & Queens’.

Ahora junto a productores más desconocidos como Inverness y Pink Slip, entre otros, Ava Max continúa entregada a los beats ochenteros, aunque con matices.

- Publicidad -

‘Know Somebody’ es un medio tiempo con algún ramalazo italo, el single ‘Wet, Hot American Dream’ bebe del HI-NRG, ‘Lovin Myself’ es puro electropop, ‘Take My Call’ presenta guitarras post-disco, ‘Lost Your Faith’ incluye un solo que ni un tema jevi… Pero todo aquí excepto ‘Fight for Me’ -más cerca de Timbaland o la actual Tate McRae- se encamina hacia la década de la laca y las hombreras.

Las canciones son exactamente lo que parecen en una primera escucha y desde el primer segundo. ‘Sucks to Be My Ex’ plantea «tiene que ser una mierda ser mi ex, ¿porque después de mí, ¿con quién vas a salir?». En ‘How Can I Dance’ aprende a bailar sola. En ‘Lovin Myself’ se consuela con Versace, Donatella, Marilyn y Chanel No. 5.

- Publicidad -

El mal trago de Ava Max se nota porque incluso cuando está construyendo un banger como el propio ‘Don’t Click Play’, que podría haber sido muy divertido por su tratamiento de su parecido con Lady Gaga, la cantante suena triste. El disco carece de baladas y ese es uno de sus puntos fuertes, pero en ‘Don’t Click Play’ la fiesta nunca llega a reventar. Ni siquiera cuando presenta una canción que sabe a Eurovisión, ‘World’s Smallest Violin’.

Agradable y ágil en su media hora de duración, ‘Don’t Click Play’ es más el álbum que Ava Max necesitaba grabar, que el que necesitaba el público. En su intento de recomponerse, la artista ha parecido olvidar que su segundo álbum, ‘Diamonds & Dancefloors‘ ya funcionó bastante peor que su debut. Para recuperar público necesitaba algo más de garra o de desgarro.